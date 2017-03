Profi für den Kultur-Bahnhof Frank Mietzsch vom Kulturbahnhof Radeburg bringt Bands in den Radebeuler Kulturtreff in Ost.

Der Leipziger Frank Lischke eröffnet eine neue Musikreihe im Kultur-Bahnhof.

Frank Mietzsch organisiert die Sache.

Gemischtwarenladen bringt uns nicht voran, sagt Radebeuls Kulturamtsleiter Alexander Lange. Er meint damit den hiesigen Kultur-Bahnhof. Seit drei Jahren versuchen er und seine Mitstreiter, in der Bahnhofshalle in Ost so etwas wie ein strukturiertes kleines Kulturhaus zu etablieren. Nicht so groß wie der Zentraler in Weinböhla oder die Börse in Coswig, aber gleich dahinter.

Einigermaßen ist ihnen das bisher mit einer monatlichen Puppentheaterreihe – immer donnerstags –, mit Veranstaltungen wie dem „Weinfrühling“ mit regionalen Vermarktern, mit der Kasperiade, mit Ausstellungen, Vorträgen und auch Konzerten gelungen.

Lange: „Es gab Veranstaltungen, da reichten die 70 Stühle nicht. Andere wiederum floppten total.“ Jetzt soll eine neue Reihe hinzukommen, die ein Profi nach Radebeul bringt. Frank Mietzsch ist in der Region bekannt als der Betreiber des Kulturbahnhofs Radeburg. Er kennt sich aus damit, was funktionieren könnte und was nicht. Vor allem auch damit, was sich so eine kleine Kultureinrichtung leisten kann.

Freitagabend, vorerst viermal im Jahr, will Mietzsch junge, gute Bands in den Radebeuler Kultur-Bahnhof (schreibt sich bewusst anders als der Kulturbahnhof Radeburg) bringen. Der Plan für den Abend sieht einen Wechsel von Musik, Quiz zur Musik und Gesprächsrunde mit der Band vor. Es gibt Getränke und nach dem Konzert könne auch noch mit den Bandmitgliedern geplaudert werden.

Die Moderation an den Abenden übernimmt Mietzsch selbst, zusammen mit Anika Jankowski von der „Scheune-Akademie“ aus der Dresdner Neustadt. Dort sind derlei Abende bereits etabliert und beinahe fast schon Kult. Die Radebeuler dürfen gespannt sein, eben auch auf die Musikmanagerin und ihre Ideen, die Musiker auszufragen, sagt Mietzsch.

Die Ersten, mit denen der Radeburger, der mal in Radebeul aufgewachsen ist, aufwarten will, heißen „Schraubenyeti und das Mammut“. Hinter dem seltsamen Namen verbirgt sich der Leipziger Martin Lischke, der mit seinem Klavier und seinen Liedern von der Moritzbastei in Leipzig bis zum Blue Note in Dresdens Neustadt durch die Lande tourt. Am ersten Radebeuler Abend, dem 17. März, 20 Uhr, werden den Yeti drei weitere Musiker aus Dresden begleiten.

Beworben werden sollen die neuen Konzerte mit Plakaten, über Facebook und auch direkt in den Radebeuler Schulen. Alexander Lange: „Frank Mietzsch hat Erfahrung mit solchen Veranstaltungen, die uns noch fehlt. Wir hoffen, damit eine Reihe in unseren Kultur-Bahnhof zu bringen, die wir in den nächsten Jahren fortsetzen können.“

Die drei Säulen für Veranstaltungen in dem fein sanierten Gebäude am Bahnhof in Ost sind dann fortan das monatliche Puppentheater, die Musikreihe und die Vermietung an Radebeuler Vereine, wie beispielsweise den Verein für Denkmalpflege und neues Bauen zu seinen Vorträgen.

Schraubenyeti-Konzert am 17. März, 20 Uhr, Eintritt 12, erm. 10 Euro; www.kulturbahnhof-radebeul.de

