Professoren legen britische Universitäten lahm Am Donnerstag begann in Großbritannien der größte Akademikerstreik in der Geschichte des Landes. Zehntausende Hochschulmitarbeiter wehren sich gegen geplante Änderungen bei den Pensionen.

Die Seminarräume blieben leer, die Vorlesungshallen geschlossen, und vor Universitätsbibliotheken zogen Streikposten auf. Am Donnerstag begann in Großbritannien der größte Akademikerstreik in der Geschichte des Landes. Rund 42 000 Professoren und Lehrbeauftragte an 64 Universitäten des Landes traten in den Ausstand. Mehr als eine Million Studenten sind betroffen. Wenn über die nächsten vier Wochen wie geplant an 14 Tagen gestreikt wird, werden rund 500 000 Lehrstunden verloren gehen. Britische Studenten, die pro Jahr 9250 Pfund (rund 10 500 Euro) an Studiengebühren zahlen müssen, sind empört. Viele überlegen, Schadenersatz einzuklagen.

Der Grund für den Professorenstreik: In der Pensionskasse der Universitäten klafft ein Loch von rund 7,5 Milliarden Pfund. Der Arbeitgeberverband „Universities UK“ (UUK) ist gesetzlich verpflichtet, einen Plan zum Ausgleich des Defizits vorzulegen, aber die Lösung der UUK gefällt der Gewerkschaft „University and College Union“ (UCU) überhaupt nicht.

Bisher wurden Akademiker-Renten auf der Basis des Gehalts in den letzten zehn Arbeitsjahren berechnet. In Zukunft soll die Altersvorsorge durch die Anlage an den Aktienmärkten finanziert werden. Zum einen sei der Vorschlag ohne Diskussion aufgezwungen worden, protestiert die UCU. Zum anderen stelle er Akademiker bedeutend schlechter. Im Durchschnitt würde ein Lehrbeauftragter rund 10 000 Pfund pro Jahr weniger Rente bekommen. Jüngere Kollegen träfe es besonders hart, so die UCU, sie könnten fast die Hälfte ihrer bisherigen Rentenansprüche verlieren.

Obwohl der Streik auf dem Rücken der Studenten ausgetragen wird, stehen laut Umfragen gut zwei Drittel der Betroffenen auf Professorenseite. Rund 80 000 Studierende haben in den letzten Wochen Aufrufe und Petitionen gezeichnet. „Natürlich müssen wir sie unterstützen“, meint Physik-Studentin Bethan Turner aus Manchester. „Es ist das Management, das verantwortlich ist, nicht das Personal“. Das Uni-Management hat zurzeit ein Image-Problem, weil einerseits die Bezüge für Verwaltungsangestellte gestiegen, die für Lehrpersonal aber gefallen sind. Zudem haben sich eine Reihe von Vizekanzlern, wie britische Universitätsleiter heißen, Mondgehälter sichern können.

Der Jura-Student Robert Liow vom Londoner Kings College ist entrüstet, dass die Universitäten am Ausstand sogar noch verdienen könnten, wenn sie wie angekündigt den Akademikern für jeden Streiktag das Gehalt kürzen. „Wir werden von den Unis verlangen“, sagte er, „dass sie uns unser Geld zurückzahlen, wenn sie nicht die Leistung erbringen, für die wir gezahlt haben.“ Obwohl Studiengebühren gestaffelt sein sollten, verlangt mittlerweile fast jede Universität den Höchstsatz von 9250 Pfund. Der Erziehungsminister Sam Gyimah machte den Studenten Hoffnung auf Kompensationszahlungen, weil sie von den Universitäten als „Konsumenten“ behandelt würden und daher auch entsprechende Rechte hätten.

