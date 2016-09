Professor mit 13 Seit sechs Jahren lässt Sven-Luca Weiß kaum eine Vorlesung der Kinderuni aus. Zur Belohnung gab es mehr als eine Urkunde.

45 Vorlesungen der Kinderuni hat Sven-Luca Weiß schon besucht. Dafür wurde er jetzt mit dem Professorentitel ausgezeichnet. © Sebastian Schultz

Egal, ob bei BuS Elektronik, in einer Gerichtsverhandlung oder in der Bäckerei; ob in der Seifenfabrik, beim Imker oder der Feuerwehr: Sven-Luca Weiß hat schon an vielen Orten in Riesa hinter die Kulissen geschaut. Seit fast sechs Jahren ist er regelmäßig bei den Veranstaltungen der Kinderuniversität dabei. Dafür hat er nun von der Kinderuni den Professorentitel verliehen bekommen – als erster Vorlesungsteilnehmer überhaupt. „Ich habe mich damals von meinem besten Freund überreden lassen, einmal mitzukommen“, erzählt der 13-Jährige. In der ersten Vorlesung ging es um die Biene im Winter. „Das hat mir sehr gut gefallen.“ Seitdem hat er kaum eine Veranstaltung verpasst. In einem bunten Hefter bewahrt Sven-Luca Weiß die Diplome auf, die jeder Teilnehmer nach den Veranstaltungen bekommt. 45 Stück sind es inzwischen. „Es ist abwechslungsreich, und man besucht Orte, wo man als normaler Mensch nicht so einfach reinkommt“, erklärt Sven-Luca, der zurzeit die siebte Klasse am Rudolf-Stempel-Gymnasium besucht. Dass jemand so beständig bei den Veranstaltungen bleibt, hatten sich offenbar auch die Sternenfreunde, die die Kinderuni organisieren, nicht träumen lassen. Es gab zwar ein Belohnungssystem – ab einer bestimmten Zahl von Besuchen bekamen die Kinder etwa den Doktortitel verliehen. Den höchsten Titel hatte Sven-Luca aber mittlerweile längst erreicht, erklärt Sabrina Hofmann von den Sternenfreunden. Also dachte sich der Verein den Professoren-Titel aus.

Riesas erster Kinderuni-Professor bekommt übrigens nicht nur eine Urkunde. Geplant ist auch, ein Gespräch zwischen ihm und einem echten Professor zu organisieren. Mit wem er gern sprechen möchte, das weiß Sven-Luca noch nicht genau. „Jemand von der TU Dresden oder der Uni in Leipzig. Aber welches Fachgebiet, das ist noch unklar.“ Am liebsten wäre ihm wohl jemand, der sich mit Astronomie beschäftigt. Sterne und Planeten haben es dem Siebtklässler nämlich besonders angetan.

Die nächste Kinderuni-Vorlesung findet am 5. Oktober statt. Dann geht es ins Klärwerk in Gröba. Sven-Luca Weiß wird sicher auch dabei sein. (stl)

