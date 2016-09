Professioneller Diebstahl von Außenspiegeln In Autohäusern in Görlitz und Löbau kam es vergangenes Wochenende zum Diebstahl der Gläser der Außenspiegel bei mehr als 45 Fahrzeugen.

Görlitz/Löbau. In Görlitz an der Gottlieb-Daimler-Straße und in Löbau an der Weißenberger Straße kam es am vergangenen Wochenende zum Diebstahl von Spiegelgläsern der Außenspiegel bei mehr als 45 Fahrzeugen. Diese wurden sorgfältig ausgebaut, so dass an den Autos kein weiterer Schaden entstand. Die Vorgehensweise lässt auf Professionalität schließen. Bei den drei betroffenen Autohäusern wurden auch Embleme der Radkappen und Autofelgen entwendet .Im Visier der Diebe standen die Marken Audi und Mercedes. In Summe ist ein Schaden von etwa 16 000 Euro entstanden. (szo)

