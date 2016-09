Produktives Lernen erfolgreich Ein großer Teil der Schüler schafft den Abschluss und kann mit einer Ausbildung beginnen. 24 lernen in Döbeln.

„Erfolgreiche alternative Lernform“ – Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Die Oberschule Döbeln gehörte im Jahr 2009 zu den acht Schulen in Sachsen, in denen das Projekt „Produktives Lernen“ gestartet wurde. Sachsens Bildungsministerin Brunhild Kurth schätzt die alternative Lehrform als erfolgreich ein.

Im vergangenen Schuljahr haben 76 Schüler der 9. Klasse ihren Hauptschulabschluss erreicht. Damit liegt die Bestehensquote ähnlich wie in den vergangenen Jahren bei 76 Prozent. Zwölf Schüler konnten einen qualifizierten Hauptschulabschluss ablegen und nun den Realschulabschluss ansteuern. Beim „Produktiven Lernen“ erfolgt das Lernen sehr praxisbezogen. An drei Tagen in der Woche sind die Schüler in Betrieben. Mit dem Projekt will das Land den Anteil der Schüler verringern, die ohne Abschluss die Schulen verlassen.

In Döbeln lernen derzeit jeweils zwölf Schüler in der 8. oder 9. Klasse in dem Projekt. „Es gibt eine Reihe von Betrieben, mit denen wir kooperieren. Die Schüler müssen sich aber selbst um ihre Praxisplätze kümmern“, sagte Schulleiterin Katrin Wagner. Mehr als die Hälfte der Betriebe seinen Handwerksfirmen, aber auch in Kitas und Tierheimen arbeiten die Schüler. Der Praxisbezug hat sich bewährt. Ein großer Teil der Schüler finde einen Ausbildungsplatz, manchmal nach einem vorbereitenden Jahr an der Berufsschule. Sachsenweit hatten 76 Prozent der Neuntklässler am Ende des vergangenen Schuljahres einen Ausbildungsplatz gefunden oder waren in die Berufsvorbereitung gegangen. Im Schuljahr 2015/2016 hatten insgesamt 249 Schüler an den acht sächsischen Standorten am „Produktiven Lernen“ teilgenommen.

