Oberschule „Am Holländer“ Döbeln Produktives Lernen

Die Oberschule „Am Holländer“ in Döbeln. © Dietmar Thomas

Praxiserfahrungen sammeln, praxisorientiert lernen, Schulabschluss erreichen – mit dem produktiven Lernen bietet die Oberschule „Am Holländer“ einen anderen Weg zum Ziel. Dabei verfolgt jeder Teilnehmer seinen eigenen Bildungsplan. Die Pädagogen werden zu Beratern und Bildungsbegleitern. Der Unterricht in der Schule findet in modernen Gruppen- und Technikräumen sowie der Lernwerkstatt mit Computern statt. Dieses Angebot für die Schüler ist jedoch freiwillig, es ist für eher leistungsschwache junge Leute konzipiert, denen die Praxis mehr liegt als das Lernen. Für alle Schüler gibt es Förderunterricht. Zudem gibt es „Am Holländer“ Streitschlichter. „Unser Schulmotto lautet offen, bunt, bewegt und gesund“, so Schulleiterin Katrin Wagner. Im fächerverbindenden Unterricht bearbeiteten die Schüler klassenstufenweise Themen: In der Siebten dreht sich alles um das Mittelalter. (DA/sol)

Oberschule „Am Holländer“ Döbeln, Bayerische Str. 9

Telefon...........................................................03431 574756

E-Mail............sekretariat@mittelschule-am-hollaender.de

Homepage..........................mittelschule-am-hollaender.de

Schulleiterin...................................................Katrin Wagner

Schüler..............................................................................440

max. Anzahl Fünftklässler.....................................3 Klassen

Lehrer..................................................................................40

Träger................................................................Stadt Döbeln

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebote/Buskindbetreuung..................................ja

Verpflegungsangebote

Mensa mit Mittagstisch/Kiosk.................................................ja

Schulmilchangebot..............................................................nein

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.................................................................ja

Schülertransport via Schulbus und ÖPNV

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle/eigener Sportplatz.....................................ja

Schwimmbad........................................................................nein

Besondere Angebote

Berufsvorbereitung, produktives Lernen, Streitschlichter

