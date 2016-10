Produktionsrekord bei Pierburg

Tobias Winkler aus der Zentralen Arbeitsvorbereitung von Pierburg in Hartha zeigt die neue Vakuumpumpe. © Archiv/Dietmar Thomas

Mit der Fertigstellung der 50-millionsten Wasserumwälzpumpe (WUP) hat Pierburg in Hartha einen neuen Rekord aufgestellt. Die Produktion von elektrischen Wasserumwälzpumpen, einer Eigenentwicklung des Werks, ist bereits seit 1996 eine feste Größe für den Standort und sichert Umsatz und Beschäftigung.

Zusätzliche Produktionskapazitäten hat der Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive, zu dem das Werk gehört, außerdem in China aufgebaut. „50 Millionen WUPs sind eine bemerkenswerte Zahl, auf die Management und Belegschaft stolz sein können. Sie zeigt, dass wir in Hartha gut aufgestellt sind“, sagte Werkleiter Peter Geißler. Weitere Aufträge für Wasserumwälzpumpen seien bereits gebucht. Der Werkleiter hofft, auch in Zukunft mit dem Millionenseller Rekorde aufstellen zu können. Alle bisher in Hartha produzierten WUPs zusammen könnten mit ihrer Leistung den Bärwalder See, den mit einer Fläche von 13 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 58 Metern größten See Sachsens, in rund dreieinhalb Stunden leer pumpen.

Die stetig nach den neuesten technischen Anforderungen weiter entwickelte Pumpe gibt es mittlerweile bereits in der vierten Produktgeneration. (DA)

