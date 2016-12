Problemzone Busbahnhof Freitaler ärgern sich über Müll in den Gebüschen an dem Platz. Wie es scheint, fühlt sich dafür niemand zuständig.

So sieht es derzeit am Busbahnhof Freital-Deuben aus. Vor allem in den Gebüschen lagert viel Müll. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Ausflug liegt zwar schon ein paar Tage zurück, doch ein Anblick geht Rainer Höhne nicht aus dem Kopf. „Am Busbahnhof Deuben lagen Unmengen an Müll“, sagt der Pesterwitzer. „Töpfe, Flaschen, Papier oder einfach nur Dreck.“ Vor allem die Gebüsche rings um den Platz seien in einem schlimmen Zustand. Da müsse doch etwas getan werden.

Zuständig für das Gelände ist die Stadt Freital, die Eigentümerin der Fläche. „Die Stadtverwaltung möchte zunächst betonen, dass jeder Passant oder Fahrgast selbst dafür verantwortlich ist, seinen Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht in die Landschaft zu werfen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Eine Kritik an herumliegendem Müll sollte sich so auch vordergründig immer an die richten, die dafür verantwortlich sind – und nicht an die, die sich mit der Beseitigung der Hinterlassenschaften befassen müssen.“ Es gebe am Busbahnhof genügend Mülleimer, damit jeder seinen Abfall entsorgen könne.

Dass vor allem die Gebüsche vermüllt sind, liegt zum einen an der Weigerung von Wartenden, dies zu tun. Aber zum anderen auch an dem Reinigungsprozedere am Busbahnhof. Wie Rathaussprecher Weigel mitteilt, kommt dreimal wöchentlich eine Kehrmaschine zum Einsatz. Die Abfallbehälter werden zweimal wöchentlich geleert. Einmal monatlich werden bei der regulären Grünpflege die Freiflächen gemäht und dabei auch herumliegender Müll eingesammelt – allerdings nur in der Vegetationsperiode zwischen April und Oktober. Im Juli und September werden außerdem die Gebüsche verschnitten und auch dabei herumliegender Müll in und unter den Hecken, Büschen und Sträuchern beseitigt. In der Winterzeit gibt es also niemanden, der sich um den herumliegenden Müll kümmert.

Weigel verweist dabei auf den dafür nötigen Mehraufwand und die höheren Kosten. „Eine Erhöhung des Turnus ist aktuell nicht vorgesehen“, sagt er. „Sollte sich die Situation weiter erheblich verschlechtern beziehungsweise sich ein erhöhter Bedarf ergeben, wird die Stadtverwaltung das aber natürlich intern diskutieren und abstimmen und nach weiteren Lösungen suchen.“ Dazu gebe es auch Gespräche mit dem Nutzer des Busbahnhofs, dem Regionalverkehr Dresden (RVD).

