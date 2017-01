Problemwolf soll erschossen werden Im Landkreis Görlitz ist ein Wolf unterwegs, der sich sehr auffällig verhält. Weil Menschen in Gefahr sind, greifen die Behörden nun zum letzten Mittel.

Der verhaltensauffällige Wolf Kurti (vorn) aus dem Munsteraner Rudel in Niedersachsen wurde erschossen. Jetzt ist auch ein Wolf im Landkreis Görlitz auffällig und soll „entnommen werden“. © dpa

Görlitz/Dresden. Im Landkreis Görlitz soll ein sogenannter Problemwolf erschossen und so „aus der Natur entnommen werden“, wie das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und der Landkreis Görlitz in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären.

„Wegen des auffälligen Verhaltens des Wolfes besteht die Gefahr einer weiteren Eskalation“, heißt es. Die Sicherheit von Menschen habe Vorrang vor dem Artenschutz, teilen die beiden Behörden mit. Das Landratsamt Görlitz hat eine entsprechende Ausnahmegenehmigung getroffen, die vom Ministerium auch erlaubt wurde.

Demnach handelt es sich bei dem Tier um einen knapp zweijährigen Wolfsrüden aus dem polnischen „Ruszow-Rudel“, der sich in den letzten Wochen im Landkreis Görlitz auffällig verhalten habe. Wie sich dieses Verhalten konkret äußere, wurde nicht mitgeteilt. Es heißt nur, das Tier sei „in den vergangenen Monaten immer wieder in Siedlungsbereichen des Landkreises Görlitz aufgetaucht und hatte nach Futter gesucht“. Sein Territorium befinde sich angrenzend an Sachsen etwa auf der Höhe von Rothenburg.

Das SMUL bestätigte auf Nachfrage, dass das Tier erschossen und nicht eingefangen werden soll. Ein Tier dass sich so verhalte, könne nicht in einem Tierpark oder einer vergleichbaren Einrichtung gehalten werden, heißt es aus dem Ministerium.

Durch einen genetischen Abgleich sei jetzt nachgewiesen worden, dass der Wolf im Juni 2016 von einem Grundstück das abgezogene Fell eines dort zerlegten Wildschweins in einen Wald gezogen hat. Das Grundstück befindet sich laut Informationen der Sächsischen Zeitung in Lodenau, einem Ortsteil von Rothenburg.

Wer das Tier nun wie abschießen soll, teilte der Landkreis Görlitz auf Nachfrage nicht mit, sondern verwies auf den „Managementplan für den Wolf in Sachsen“, in dem unter anderem geregelt ist, wie Problemwölfe entfernt werden. Hier heißt es etwa unter dem Punkt 5.4 „Umgang mit auffälligen Wölfen“: „Der Abschuss eines Problemwolfes (...) ist als Maßnahme des Wolfsmanagements vom Jagdausübungsberechtigten zu dulden. Er ist in die Maßnahme aktiv einzubeziehen, soweit er dazu seine Bereitschaft erklärt hat.“

Und weiterhin steht hier: „Die Entfernung von Wölfen ist immer das letzte Mittel der Wahl und nur vorzunehmen, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind oder aber Gefahr für Menschen besteht.“ Das ist bei diesem Problemwolf also offenbar der Fall. (szo/dab)

