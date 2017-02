Problemstaat Libyen Die EU-Außenminister suchen nach Wegen zur Begrenzung der illegalen Zuwanderung. Der neue Partner gilt als unsicher.

Brüssel. Mit zusätzlichem Druck auf die politischen Akteure in Libyen will die EU ihren neuen Zehn-Punkte-Plan gegen illegale Zuwanderung über das Mittelmeer voranbringen. Die Außenminister der Mitgliedsstaaten beschlossen am Montag, notfalls neue Strafmaßnahmen gegen Gegner der Friedensbemühungen in dem Bürgerkriegsland zu verhängen. Um für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, müssten sich alle Akteure im Land konstruktiv zusammenarbeiten, hieß es. Zudem sei es notwendig, dass alle bewaffneten Kräfte unter die Kontrolle der rechtmäßigen zivilen Behörden gestellt würden.

Der neue Zehn-Punkte-Plan der EU sieht unter anderem vor, die libysche Küstenwache so auszubilden, dass sie von Schlepperbanden organisierte Überfahrten in Richtung Europa verhindern kann. Flüchtlinge müssten dann zumindest vorerst in dem nordafrikanischen Land bleiben. Sie sollen in Aufnahmeeinrichtungen in Libyen versorgt werden.

Menschenrechtler bezweifeln jedoch, dass dies möglich ist, da in Libyen immer noch Chaos und Gewalt herrschen. Dies liegt vor allem daran, dass die im vergangenen Jahr gebildete Einheitsregierung von politischen Gegnern und Milizen bis heute nicht anerkannt wird. Die EU hatte deswegen bereits im Frühjahr 2016 prominente Widersacher der libyschen Einheitsregierung auf eine Liste mit Personen gesetzt, die mit EU-Einreiseverboten und Vermögenssperren belegt sind.

Streit gab es beim EU-Außenministertreffen darüber, ob Flüchtlinge künftig nach Libyen zurückgeschickt werden sollen. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz plädierte dafür, sich ein Beispiel an Australien zu nehmen. „Die wichtigste Regel muss sein: Wer sich illegal auf den Weg macht, der wird an der Außengrenze versorgt und wieder zurückgestellt“, sagte er. „Das Weiterwinken der Flüchtlinge führt zu mehr Geschäft für die Schlepper, zu mehr Toten im Mittelmeer und zu einer massiven Überforderung in Mitteleuropa.“

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zeigte sich hingegen skeptisch. „Libyen ist nach unseren Überzeugungen ein sehr unsicherer Platz“, sagte er bei seinem ersten Brüssel-Besuch im neuen Amt.

Unterdessen rückte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann von seinem Vorschlag ab, im Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Es sei „völlig klar“, dass man nach Libyen derzeit keine Flüchtlinge zurückbringen könne, sagte er am Montag. (dpa)

