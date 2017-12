Problemfall Lindenstraße Glashüttes Stadtrat soll sich mit dem Thema befassen. Der Ortschaftsrat sorgt sich um die Fußgänger.

An der Straße zum Seniorenheim fehlt ein Fußweg, das ist hier an der Prießnitztalstraße genauso wie an der parallel verlaufenden Lindenstraße. © Egbert Kamprath

Glashütte. Der Ortschaftsrat Glashütte sorgt sich um die Fußgänger auf der Lindenstraße. Diese kommunale Straße verläuft parallel zur Prießnitztalstraße und verbindet das Stadtgebiet rund um das Seniorenheim mit der Innenstadt. Einige Bewohner des Heims nutzen die Straße, erklärte Ortsvorsteher Maik Lehmann (Wählervereinigung Zeitlos) in der jüngsten Stadtratssitzung. Die älteren Leute fühlen sich aber unsicher, weil hier Tempo 50 gilt und der Fußweg nicht durchgängig ist. Lehmann regt an, dass der Stadtrat sich mit dem Thema befassen solle. Dieser Forderung schloss sich auch Stadtrat Lothar Mauer (Zeitlos) an. Er erklärte, dass er kürzlich eine Weihnachtsveranstaltung im Heim besucht habe und dort ebenfalls hörte, dass die Senioren Angst haben, diesen Weg zu benutzen.

Auf SZ-Nachfrage erklärt Kämmerin Barbara Glöckner, dass die Stadt für das kommende Jahr keine Baumaßnahmen an dieser Straße plane. (SZ/mb)

