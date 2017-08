Problemfall Diesel Wegen des Dieselskandals sind Autokunden verunsichert. Die Händler schauen dennoch optimistisch nach vorn.

Auch so arbeiten Kfz-Mechaniker heute: In der Werkstatt des Pirnaer VW-Autohauses aktualisiert Torsten Raschke die Software für die Motorelektronik an einem Diesel-Golf. Der Laptop ist durch ein Kabel mit dem Auto verbunden. © Norbert Millauer

Links, unterhalb des Steuers, steckt Torsten Raschke das schwarze LAN-Kabel in eine Buchse. Auf einem Stehpult in der Werkstatt des VW-Autohauses Pirna steht der Laptop aufgeklappt bereit. Zwei, drei Klicks vom Kfz-Mechaniker – und schon wird das Software-Update, von dem jetzt überall in Deutschland die Rede ist, ins Computersystem des Golfs gespielt. Damit die Elektronik des Autos in dieser Zeit nicht abstürzt, ist die Auto-Batterie mit Ladekabeln verbunden. Nach zehn Minuten ist alles vorbei. Der Computer zeigt an: „Der Datenstand im Fahrzeug ist aktuell. Ende der Prüfung.“

Torsten Raschke ist in der Werkstatt VW-Spezialist für Technik. In den vergangenen Monaten hat er bei Hunderten Dieselautos die Software aktualisiert. „Ich weiß aber nicht, was genau die Software mit dem Auto macht“, gesteht er. Klar ist: VW will damit den Schadstoffausstoß im normalen Fahrbetrieb verringern. Bisher hätten sich noch keine Kunden beschwert, dass ihr Auto nach dem Update anders fährt als davor, sagt Torsten Raschke.

Das Pirnaer Autohaus ist als Premiumpartner permanent per Standleitung mit der Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg verbunden. In wenigen Sekunden können die Techniker und Informatiker des Konzerns Autohäusern in ganz Deutschland neue Software schicken. Dafür, dass die Werkstätten diese Updates nun in die Autos bringen, werden sie vom Hersteller bezahlt. Mehr als die reine Arbeitszeit werden die Werkstätten den Autobauern aber nicht in Rechnung stellen. Für die hält sich der finanzielle Schaden durch die große Rückrufaktion somit in Grenzen.

Beobachter waren sich einig: Die deutschen Autobauer, die über Jahre die Öffentlichkeit über den wirklichen Abgasausstoß getäuscht haben, sind als Gewinner vom Berliner Dieselgipfel vor einer Woche abgereist. Sie kamen günstig davon – mit der Auflage, die Softwaremanipulationen bei den betroffenen Autos abzustellen. Das ist billiger, als die Wagen für viel Geld nachzurüsten, etwa mit größeren Ad-Blue-Tanks. Das Harnstoff-Wasser-Gemisch ist in jüngeren Dieselautos standardmäßig mit verbaut und kann den Stickoxid-Ausstoß um bis zu 90 Prozent senken. „Große Rückrufaktionen wären für die Autobauer sehr teuer geworden“, sagt Torsten Raschke.

Für Sven Brust, den Chef des Pirnaer Autohauses, war der Diesel-Gipfel ganz wichtig. „Die Kunden sind verunsichert, wenn jetzt ständig über das Thema geredet wird“, sagt er. Ihn stört es, wenn Probleme ungelöst sind. „Deshalb war das ein wichtiges Signal, was von dem Gipfel ausging: Politik und Hersteller geben den Diesel nicht so schnell auf.“ Somit hätten Kunden und Händler nun Sicherheit.

Eingebrochen seien im Autohaus Pirna die Verkaufszahlen für Dieselautos aber auch vorher nicht. Nur ein Drittel seiner Autos verkauft Sven Brust an Geschäftskunden. „Die kaufen Diesel.“ Privatkunden würden ohnehin eher Benziner kaufen. Anders sehe es auf dem Gebrauchtwagenmarkt aus. „Selbst bei jungen Gebrauchten, die beispielsweise vorher geleast wurden, haben wir in diesem Jahr deutlich weniger Dieselautos verkauft als vorher.“

Dass Kunden derzeit besonders umfassend beraten werden wollen, hat auch Daniel Liliensiek, Chef des gleichnamigen Autohauses in Dippoldiswalde, bemerkt. „Nur rund ein Fünftel unserer Privatkunden kauft einen Diesel“, sagt er. Für wen es sich finanziell lohne, das sei sicher ab 20 000 Kilometern pro Jahr der Fall, der werde auch künftig eher Diesel kaufen.

Die Autohäuser setzen nun auf die neuen Prämien, die mehrere Autobauer ausgelobt haben. Wer seinen alten Diesel, egal welcher Marke, verschrotten lässt, bekommt bei VW eine Prämie zwischen 3 000 und 10 000 Euro für Neuwagen. Hat das neue Auto einen Elektro-, Erdgas- oder Hybridantrieb, kommen noch einmal bis zu 2 380 Euro hinzu.

Der Verein Deutsche Umwelthilfe, der in mehreren Gerichtsverfahren derzeit die deutschen Autobauer vor sich hertreibt, spricht sich generell gegen den Diesel aus. In einer aktuellen Mitteilung warnt der Verein auch davor, neue Diesel der Euro-6-Norm zu kaufen. „Diesel-Fahrverbote werden 2018 auch für besonders schmutzige Euro-6-Diesel kommen“, warnt der Verein. „Solange sich die Automobilindustrie weigert, bei Diesel-Neuwagen die Einhaltung der Abgasgrenzwerte auch auf der Straße und dies auch bei winterlichen Temperaturen sicherzustellen, sollten Verbraucher Diesel-Neuwagen meiden.“

