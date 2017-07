Problemfall Diesel Der Diesel ist nach dem Abgas-Skandal ins Gerede gekommen. Was bedeutet das für die Autohäuser im Elbland ?

Verkauft vor allem an Privatkunden weniger Dieselautos: Michael Lassotta vom gleichnamigen VW-Autohaus in Meißen. Dennoch beträgt der Anteil an verkauften Dieselfahrzeugen insgesamt noch immer rund 50 Prozent. © Claudia Hübschmann

Am Dienstag steht der große Diesel-Gipfel in Berlin. Von 45 Millionen Fahrzeugen in Deutschland sind 48 Prozent mit einem Diesel ausgerüstet. Vor allem, wer einen aus deutscher Produktion fährt oder seine Firmenflotte damit ausgerüstet hat, erwartet Antworten aus dem Bundesverkehrsministerium und von den deutschen Autoherstellern. Wie groß die Verunsicherung in den hiesigen Autohäusern ist – wir haben uns umgehört.

In den Autohäusern der Faust-Group mit Sitz in Coswig werden Volkswagen verkauft. Geschäftsführerin Franka Faust erwartet endlich mal eine klare Antwort von Regierung und Herstellern zur Zukunft des Diesels. Ansonsten belegt sie mit Fakten, wie der Kunde für Autos von Volkswagen reagiert: „Wir hatten im letzten Jahr eine Verkaufssteigerung und dieses Jahr zeichnet sich das wieder ab. Für den neuen Arteon und den Tiguan mit Dieselmotor müssen die Käufer Wartezeiten in Kauf nehmen, weil die Produktion nicht so schnell nachkommt.“

Franka Faust sagt, dass die Autohäuser der Gruppe etwa 1800 Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Sie könne sich an keinen Kunden erinnern, der ein Auto nach dem CO2-Wert ausgesucht habe. „Wir sind auch E-Mobilitätspartner. Ganze fünf E-Golfs verkaufen wir im Jahr“, sagt die Geschäftsfrau.

Die Reaktionen der Kunden im Radebeuler Autohaus Gommlich beschreibt Geschäftsführer Rainer Gommlich: „Beim Diesel sind manche unsicher vorm Neukauf und sagen uns, dass sie ihren alten noch ein Jahr länger fahren wollen und abwarten. Beim Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen haben die Informationen zum Diesel nahezu keinen Einfluss, weil der Markt ohnehin die Preise bestimmt.“

Jedes zweite verkaufte Auto im BMW-Autohaus Pulz in Riesa war bisher ein Diesel, sagt Inhaber Andreas Pulz. „Diesel werden nach wie vor verkauft, aber die Kunden fragen schon öfter und kritischer nach“, so der Händler. Dennoch gehe der Trend zum Benziner, vor allem bei Kunden, die keine allzu große jährliche Fahrleistung haben. Bei Oberklasse und Vielfahrern würden nach wie vor vor allem Diesel verkauft. So haben zwei von drei Siebener BMW, die die Verkaufshallen verlassen, einen Selbstzünder.

Auch bei den SUV X3 und X5 sowie dem Fünfer BMW überwiegt nach wie vor der Dieselanteil. Es sei nicht so, dass der Hof voller gebrauchter Dieselfahrzeuge stehe, die man nicht loswerde. Ein Blick auf die Gebrauchtwagen zeigt aber, dass vermehrt Dieselfahrzeuge angeboten werden. Zehn Benziner, aber 30 Dieselfahrzeuge, stehen auf der Internetseite des Autohauses zum Verkauf. Nicht erhältlich sind in Riesa Elektrofahrzeuge wie der i3 oder der i8. Der zu erwartende Absatz sei zu gering, der Aufwand zu groß. Allerdings sind Hybridfahrzeuge im Angebot. Der Absatz solcher Fahrzeuge nehme zwar zu, aber im bescheidenen Rahmen.

Auch beim Meißner Autohaus Lassotta verhält es sich ähnlich. Auf dem Hof des VW- und Audi-Händlers liegt der Anteil der Diesel-Fahrzeuge zwar weiterhin bei gut 50 Prozent, jedoch geht der Trend spürbar in eine andere Richtung. „Im gewerblichen Bereich ist Diesel weiterhin alternativlos“, so der Geschäftsführer Michael Lassotta. Die Privatkunden hingegen sind die angesichts des Abgas-Skandals deutlicher zurückhaltender.

„Die Kunden fragen schon häufiger nach bei den Diesel-Fahrzeugen, aber mehr aus Interesse“, so Lassotta. Gekauft würden dann doch Benziner. Die gewachsene Skepsis schlägt dabei vor allem beim Gebrauchtwagenhandel zu Buche. Während sich die Diesel-Oberklasse weiter gut verkauft, werden die Standzeiten von Gebrauchtwagen immer länger. Ein Rückgang an Dieselverkäufen ist schon länger zu beobachten. So bereitet sich das Autohaus langsam auf die Zeit nach dem Diesel vor.

„Wir orientieren uns an der Nachfrage. So stehen mittlerweile mehr Benziner zum Verkauf bereit. Auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge und eine entsprechende Zapfanlage haben wir hier vor Ort“, so Lassotta. Dass Elektro-Autos die Etablierten schon bald verdrängen könnten, glaube er jedoch nicht: „Dafür sind die Reichweite und das Tankstellennetz noch nicht weit genug.“

