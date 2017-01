Probleme mit Regenabfluss auf Gottesacker Durch das Laub der Friedhofsbäume verstopft die Rinne am Fahrbahnrand. Doch wer ist zuständig?

Ein Straßenablauf komplett geöffnet und bereits gesäubert. Denn vor allem Lauf hatte sich hier festgesetzt und den Regenabfluss verstopft. © Symbolbild/dpa

Anwohner vom Gottesacker in Radebeul-West sehen sich mit einer wiederkehrenden Erscheinung konfrontiert: Die von den mächtigen Friedhofsbäumen herabfallenden Blätter landen im Regenabfluss am Rande der Fahrbahn und verstopfen diesen. Im ungünstigen Fall führt das – wie bereits geschehen – zur abschnittsweisen Überschwemmung der Straße. Ein Anwohner hat schon mehrmals selbst die Initiative des Säuberns ergriffen, nachdem die Fahrbahn unter Wasser stand. Auch informierte er die Stadt, die sich schließlich um die Reinigung des Abflusses kümmerte. Dennoch ist für die Hausbesitzer vor Ort bislang die prinzipielle Frage offen, bei wem die Zuständigkeiten liegen.

Auf SZ-Anfrage im Rathaus antwortet die zuständige Leiterin des Sachgebiets Straßenbau, Marlies Wernicke: „Mit dem grundhaften Ausbau der Straße Am Gottesacker ist im Bereich der Nordseite ein Gerinne mit Straßenabläufen eingeordnet worden. Zur Reinigung des Gerinnes ist nach der sogenannten Gehwegreinigungssatzung der Anlieger verpflichtet.“

Allerdings verweist Marlies Wernicke auf einen Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtverwaltung Radebeul und der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul (WSR) GmbH. Dieser regele, dass die Straßenabläufe grundsätzlich zweimal im Jahr gereinigt werden. „Hierbei wird durch die WSR GmbH nach vorherig abgestimmten Reinigungsplänen mit zwei Firmen im Stadtgebiet die Reinigung durchgeführt, überwacht und die korrekte Reinigung der Arbeiten dokumentiert“, so die Sachgebietsleiterin.

Wie sie näher erläutert, seien auf dem Gottesacker an der Südseite der Fahrbahn wegen des geringen Längsgefälles in Teilabschnitten Entwässerungsrinnen eingebaut worden. Diese Sonderlösungen werden laut Wernicke in Eigenregie kontrolliert und falls erforderlich mindestens einmal im Jahr zusätzlich gereinigt. „Wie in vielen Straßen Radebeuls fällt natürlich auch in einigen Teilbereichen entlang des Friedhofes – mehr in Richtung Kötzschenbrodaer Straße – durch den Baumbestand im Herbst vermehrt Laub an, welches durch die parkenden Fahrzeuge nicht immer beseitigt werden kann“, räumt sie ein. Jedoch habe ihre Abteilung bei mehrmaliger Kontrolle nach den Anrufen eines Anwohners weder den vermehrten Laubbefall noch eine Verstopfung vorgefunden. Sie merkt an, dass die Rinne zudem durch ihre Länge ein gewisses Stauvolumen aufweise.

Nichtsdestotrotz steht die Stadt für betroffene Bürger als Ansprechpartner zur Verfügung. „Anwohner können sich nach wie vor bei derartigen Problemen an das Sachgebiet Straßenbau wenden“, sagt Wernicke. „Hier muss nach den örtlichen Bedingungen und insbesondere auch nach unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten geprüft werden, ob eine sofortige zusätzliche Reinigung erforderlich und zur Beauftragung berechtigt ist.“ Darüber hinaus kündigt sie an, dass die Straßenaufsicht diesen Bereich vorübergehend intensiv kontrollieren wird. „Hieraus wollen wir bei Erfordernis gegebenenfalls andere Schritte und Alternativen ableiten.“

