Probleme mit Neiße-Radweg Der Abschnitt von Kahlemeile bis Nieder-Neundorf soll gewidmet werden. Obwohl eine Frage offen ist, stimmt der Stadtrat ab.

Über einen Abschnitt des Neiße-Radweges hat der Rothenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Anlass dafür ist, dass dieser Bereich in das Straßenbestandsverzeichnis der Stadt eingetragen werden soll. Es geht um den 1,34 Kilometer langen Abschnitt von Kahlemeile nach Nieder-Neundorf. Dieser beginnt im Süden am Ende der Ortsstraße Nummer 7 Kahlemeile und endet im Norden mit der Anbindung an die Ortsstraße Nummer 5 Fabrikweg.

Über drei weitere Abschnitte des Neiße-Radweges zwischen Nieder-Neundorf und der Grenze nach Krauschwitz hat der Stadtrat bereits im vergangenen Herbst abgestimmt. Das Problem beim letzten Abschnitt ist, dass die betroffenen Grundstücke alle in Privatbesitz sind und der Eigentümer einer Fläche trotz mehrfacher Nachfrage nicht ermittelt werden konnte.

Für alle anderen Grundstücke sind 2004 sogenannte Gestattungsvereinbarungen mit den Eigentümern abgeschlossen worden. Demnach dürfen deren Grundstücke als Radweg genutzt werden. Mit den Beschlüssen werden die Abschnitte als beschränkt öffentlicher Weg gewidmet.

