Probleme mit Hausbesitzern Grundstückseigentümer verstoßen gegen die Streupflicht. Für die Ordnungshüter gibt es noch mehr zu tun.

Mit dem Winterdienst ist es so eine Sache – über den Bauhof oder die Stadt wird gemeckert, wenn etwas nicht klappt. Aber vor der eigenen Haustür sieht es auch nicht besser aus. „Durch unsere Vollzugsbediensteten sind in Zusammenarbeit mit unserem Bauhof verstärkte Kontrollen zur Einhaltung und Durchsetzung der Regelungen des Winterdienstes der Straßenreinigungssatzung durchgeführt worden“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Aufgrund der in den Monaten Januar und Februar ständig wechselnden Wetterlagen zwischen Regen, Schnee und Eis sowie großen Temperaturschwankungen am Tage und in der Nacht seien die Winterdienstpflichten der privaten Grundstückseigentümer und des städtischen Bauhofes besonders gefordert gewesen. „Zu allen Problemgrundstücken wurde eine Liste erstellt. Die bekannten Privateigentümer wurden per Anschreiben oder telefonisch aufgefordert, ihre Pflichten zu erfüllen“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Die Vollzugsbediensteten hatten im vergangenen Jahr gut zutun. „Es wurden 189 Verwarngelder verhängt sowie 21 Bußgeldverfahren eingeleitet“, sagte Ernst. Zudem beschäftigten sich die Verwaltungsmitarbeiter mit 30 Anhörungen zu Ordnungswidrigkeiten, elf verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie 41 Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen. (DA/sol)

