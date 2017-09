Probleme mit der Straßenbeleuchtung Ein altes Beleuchtungssystem sorgt in einigen Hohnsteiner Ortsteilen für Ärger.

© Symbolfoto: dpa

In einigen Hohnsteiner Ortsteilen bleibt es jetzt öfters dunkel. Der Grund ist offenbar ein überaltertes Straßenbeleuchtungs- system. Die Technik muss erneuert werden. So musste zum Beispiel in Lohsdorf ein Schaltschrank repariert werden. Seitdem geht das Licht aber nicht mehr gegen 0 Uhr, sondern schon gegen 23 Uhr aus. Auch im Ortsteil Rathewalde musste ein Schaltschrank repariert werden. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Doch bevor Am Grünbach die drei Lampen leuchten, muss ein Kabelschaden behoben werden, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Im Ortsteil Zeschnig mussten gar die Masten repariert und neu ausgerichtet werden. Fünf Lampen waren ganz kaputt. Sie wurden gegen neue ausgetauscht. An der Hocksteinschänke wurde die Beleuchtung komplett zurück gebaut. Hier fehlt derzeit das Geld für eine neue. (SZ/aw)

