Probleme mit der Elbtalstraße Die S 84 verläuft quer über Firmengelände und dicht an Häusern vorbei. Teilweise müssen Gebäude verschwinden.

Das Weingut Streller liegt nur wenige Meter neben der Bahnstrecke in Coswig. Ursprünglich sollten Teile für den Neubau der S 84 abgerissen werden. Nun ist nur noch ein Nebengebäude gefährdet. Die Bewohner wollen aber auch keine vier Meter hohe Lärmschutzwand vor ihren Fenstern. © Norbert Millauer

Es ist ein idyllischer kleiner Hof mit viel Grün, auf dem Gisela Seifert ihre Gartenprodukte verkauft. Esskastanien und Wallnüsse liegen auf den liebevoll hergerichteten Verkaufsstand. Dazu gibt es im Haus sächsische Weine. Hier an der Kötitzer Straße auf dem Weingut Streller verkaufte schon ihr Großvater. Die alte Ladeneinrichtung ist noch erhalten. Auf der Bank am Ofen habe sie immer ihre Hausaufgaben gemacht, erinnert sich Gisela Seifert. Das Weingut wurde 1890 von ihrem Großvater Karl Otto Streller gebaut und ist seitdem in Familienbesitz. Entsprechend schockiert war Gisela Seifert, als sie erfuhr, dass ein Teil der historischen Gebäude abgerissen werden muss – für die Straße S 84.

Von einem Reporter, der plötzlich auf dem Hof stand, habe sie das damals erfahren. „Ohne, dass man uns vorher informiert hat.“ Die Staatsstraße soll direkt an der Bahnlinie entlang gebaut werden. Das Weingut ist davon nur wenige Meter entfernt. Um an dieser Engstelle die Mindestabstände einhalten zu können, müssten einige Gebäude weichen. Viele Coswiger hätten sich dafür eingesetzt, dass das unter Denkmalschutz stehende Haus erhalten bleibt, erklärt Gisela Seifert, die sich damals auch an das Denkmalamt und die Stiftung Denkmalschutz wandte.

Der Abriss ist zum Glück seit Jahren vom Tisch. Aber mit den neuen Planungen der Staatsstraße sind die Seiferts noch immer nicht ganz zufrieden. „Gegen die Straße können wir nichts unternehmen. Das ist klar“, sagt Gisela Seifert. Aber die Familie will dafür kämpfen, dass der Abstand zum Haus noch größer wird. Ursprünglich wurde ihnen angedroht, dass es nur 30 Zentimeter sein werden. Bei der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), die die Straße plant, ist man stolz, dass es unterdessen 1,40 Meter sind. „Für uns ist das trotzdem nicht akzeptabel“, sagten Seiferts zur Bürgerversammlung in der vergangenen Woche.

Seit 2002 beschäftige sich die Familie mit der Straßenplanung. Und die Vorschläge, die sie gemacht hätten, seien nicht geprüft worden. Der Grünstreifen zwischen Bahngleisen und Straße könne doch eingespart werden, ebenso ein Gleis, das nur noch zum Rangieren gebraucht wird. Auch ein Mast der Bahn könnte so versetzt werden, dass mehr Platz für die Straße bleibt. Denn die Wohnhäuser, die Wirtschaftsgebäude und das Kelterhaus des Weinguts können zwar nun stehen bleiben, aber ein Nebengebäude soll trotzdem abgerissen werden. Seiferts wollen es gern erhalten. Und auch über die Schallschutzmauer müsse noch gesprochen werden. „Die macht es zwar ruhiger, aber dann haben wir eine Wand vor den Fenstern“, so Gisela Seifert. Die wird voraussichtlich über vier Meter hoch sein. „Wir hoffen, einen Weg zu finden.“

Die Vorschläge der Seiferts, die die Bahnanlagen betreffen, sind laut Deges-Planer Werner Breinig nur schwer umsetzbar. „Wir können der Bahn nichts vorschreiben.“ Er bietet allen Betroffenen erneute Gespräche an. Mit etwa zwei Dutzend Grundstückseigentümern habe man schon zusammengesessen. Weitere werden folgen.

Auch beim Lackfarbenhersteller Herlac an der Industriestraße war die Deges schon. Das Unternehmen muss auch ein Stück Grundstück abgeben. Nach den ersten Planungen führt die S 84 direkt über das Betriebsgelände, so Herlac-Verwaltungsleiterin Irmtraut Ufert. Demnach müsste eine Lagerhalle abgerissen werden. Anfang des Jahres war die Deges vor Ort, um das zu besprechen. „Wir sollten nach dem Vorgespräch sagen, wo wir Probleme sehen“, so Ufert. Für die Halle müsste auf jeden Fall Ersatz geschaffen werden. Und auch wenn für Herlac der Bau der Staatsstraße nicht ohne Probleme über die Bühne geht, müsse man das Ganze im Komplex sehen, sagt Irmtraut Ufert. Grundsätzlich sei die neue Straße eine gute Sache.

Das findet auch Wilfried Pfaffe, Geschäftsführer der Walzengießerei. Hier verschwindet mit dem Bau der S 84 der Mitarbeiterparkplatz. „Aber den kann man an anderer Stelle wieder neu bauen“, sagt Pfaffe. Erste Entwürfe hätten die Produktion eingeschränkt. Das ist nun nicht mehr der Fall. Deshalb könne das Unternehmen die derzeitigen Planungen unterstützen. Vor allem, weil die Walze ein sehr transportintensives Unternehmen ist. „Wir gießen jedes Jahr über 30 000 Tonnen“, so Pfaffe. Das Material muss geliefert und die fertigen Produkte wieder abgeholt werden. Die Straße bringe deshalb Entlastung. Und über die Trassenführung könne man sowieso nicht viel diskutieren.

Sobald das Planfeststellungsverfahren, mit dem Baurecht hergestellt wird, haben auch die betroffenen Anwohner und Grundstückseigentümer die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen abzugeben. Vor Anfang/Mitte 2018 wird dafür aber kein Antrag gestellt, erklärt Breinig. Das Verfahren dauere dann – wenn alles gut läuft – 15 bis 18 Monate. Vor 2020/2021 ist nicht mit einem Baubeginn zu rechnen.

