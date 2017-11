Probleme mit der Einstellung Das Ziel ist klar, der Weg noch weit. Die deutschen Bobpiloten haben bis Olympia viel zu tun.

Der erste Saisonsieg ist seiner. Nico Walther überrascht beim Auftakt in Lake Placid alle – und irgendwie auch sich selbst. © Daniel Förster

Das erste Aufeinandertreffen der Bob-Elite zeigt deutlich: Bis zu den olympischen Rennen in gut drei Monaten muss noch enorm viel im deutschen Team getüftelt werden, die viel diskutierte Materialfrage bleibt bis auf Weiteres das große Thema. „Das war, glaube ich, die größte Packung, die wir je bekommen haben. Es ist auf jeden Fall noch ein Haufen Arbeit, wie man sieht“, sagt Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner angesichts der deutlich verfehlten Podestplätze beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid, und er spricht stellvertretend für seine deutschen Kollegen.

Wobei zumindest Nico Walther einen unerwarteten Teilerfolg verbuchen kann. Der gebürtige Altenberger hat schließlich das erste Zweierrennen der Saison gewonnen, was auch für ihn selbst der erste Erfolg überhaupt im kleinen Schlitten gewesen ist. Tags darauf reichte es aber auch bei Walther, der als Einziger bei den Männern auf Bobs von der Berliner FES setzt, nur zu Rang neun. „Beim Sieg war es so ein Tag, an dem alles zusammengepasst hatte, beim zweiten Rennen eben nicht. Wir hatten die die Kufen gewechselt, es waren auch ziemlich grobe Fahrfehler drin“, sagt Walther.

Weltmeister Francesco Friedrich aus Pirna belegte in beiden Rennen lediglich den neunten Platz, Lochner wurde erst Zwölfter und dann Sechster. „Nordamerika ist bekanntermaßen ein schwieriges Pflaster für uns, von daher waren wir mit der Riesenüberraschung von Stephanie Schneider, die bei ihrem Debüt hier als Dritte aufs Podest fährt, und dem Sieg von Nico Walther sehr zufrieden“, bilanziert Bundestrainer René Spies.

Er hatte betont, dass es bei den Weltcup-Stationen in den USA und Kanada vor allem darum geht, „dass wir mit Mensch und Material heil durchkommen.“ Alle Planungen sind auf Olympia ausgerichtet. Mit dem Abschneiden des Weltmeister-Piloten Friedrich war er dennoch nicht zufrieden: „Da gibt es in der Einstellung des Materials deutliche Reserven.“

Nach der anspruchsvollen Bahn in Lake Placid wird die eher leicht zu fahrende Piste in Park City diese Woche nun erste Erkenntnisse bei Aerodynamik und Spitzengeschwindigkeiten bieten. „Wir machen in unserem Testprogramm wie geplant weiter“, betont Walther. Und auch Lochner, der wie Friedrich einen baugleichen Prototypen vom Tiroler Hersteller Wallner fährt, ist optimistisch. „Der neue Schlitten fährt ohne Feinjustierung genauso schnell wie das Vorjahresmodell“, sagt er. (dpa, mit SZ)

zur Startseite