Probleme in der Feinabstimmung Die Saison läuft für Marcel Kittel bisher nicht nach Wunsch. Bei seinem neuen Team wartet der Thüringer noch auf einen Sieg.

Marcel Kitte sieht eigentlich noch keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. © dpa/Jojo Harper

Marcel Kittel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Wenn einer mit Druck umgehen kann, dann ist er es“, sagte Rick Zabel über seinen in der noch jungen Saison noch sieglosen Sprintkapitän. Es ist vor dem nächsten Härtetest bei dem am Mittwoch startenden Etappenrennen Tirreno-Adriatico wohl schlicht Geduld gefragt, nachdem der Wechsel von Quick Step-Floors zu Katusha-Alpecin nicht ganz so reibungslos verlief wie von manchem erwartet. „Es ist eine Entwicklung, wir nehmen uns diese Zeit“, meinte Kittel zuletzt.

Bei der Präsentation der Deutschland-Tour beschrieb Zabel ausführlich, dass die Feinabstimmung zwischen dem hoch dekorierten Top-Sprinter und seinen neuen Anfahrern zwangsläufig auch Rückschläge mit sich bringen müsse. Kittel sei zudem ein gänzlich anderer Sprintertyp als der Norweger Alexander Kristoff, der für den Arnstädter seinen Platz bei Katusha hatte räumen müssen.

Zabel riet deshalb dazu, die bisherigen Ergebnisse in Dubai und Abu Dhabi nicht überzubewerten, denn „wir haben die ganz großen Rennen im Blick.“ Dazu zählt das „Rennen zwischen den Meeren“ ab Mittwoch zwar nicht, aber viele Top-Fahrer nutzen es als Standortbestimmung vor Mailand-Sanremo, dem ersten großen Klassiker am 17. März.

Es ist auch so etwas wie der Fluch der guten Tat, der Kittel einholt. Der Thüringer hatte die Sprints der Tour de France 2017 dominiert und fünf davon teils beeindruckend überlegen gewonnen. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung. „Es klingt immer so leicht“, gibt Kittel zu bedenken, „da ein guter Sprinter und da ein starker Sprintzug. Jetzt müsst ihr nur zusammen fahren und gewinnt eine Million Rennen im Jahr. So funktioniert es aber nicht.“

Die Konkurrenz wird dem 29-Jährigen auch zwischen der tyrrhenischen Küste und der Adria nichts schenken. Der kolumbianische Shootingstar Fernando Gaviria, mit dem sich Kittel bei Quick Step nicht auf einen Zweikampf um einen Platz im Tour-Aufgebot einlassen wollte, ist erstmals sein direkter Gegner.

Außerdem duellieren sich bei mindestens zwei klaren Sprintchancen der Brite Mark Cavendish, Weltmeister Peter Sagan und der Australier Caleb Ewan mit dem deutschen Hünen. Wenn die Erfolge aber erst im Sommer kommen, sind die Anlaufschwierigkeiten auch vergessen. (sid)

zur Startseite