„Probleme der Pirnaer CDU sind hausgemacht“ Der Ortsverband muss sich zusammenraufen, sagt CDU-Kreischef Michael Geisler. Sonst sind weitere Wahlen in Gefahr.

Michael Geisler (56) ist Landrat des Kreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Kreisvorsitzender der CDU. © Archiv: D. Förster

Herr Geisler, wie schätzen Sie als CDU-Kreisvorsitzender das Abschneiden der Pirnaer CDU bei der Oberbürgermeisterwahl am 15. Januar ein?

Das Wahlergebnis in einer der größten Städte im Kreis ist ein Debakel für die Kandidatin und diejenigen, die die Nominierung betrieben haben. Es gilt auch nicht, dass mehrere Parteien den Amtsinhaber unterstützt haben. Entscheidend allein ist die Stimmabgabe für die CDU-Kandidatin. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass andere Ergebnisse erreichbar sind, auch gegen fünf oder mehr Gegenkandidaten unterschiedlichster Parteien. Überraschend ist das Ergebnis für mich nicht, da ich nicht mehr erwartet habe. Da ich im Vorfeld der Nominierung weder zurate gezogen wurde noch beteiligt war, kann ich diesen Wahlausgang nur zur Kenntnis nehmen.

Was muss der CDU-Stadtverband Pirna jetzt tun?

Es bedarf in dieser Situation in der Pirnaer CDU und nur dort einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Wahlergebnis und dessen Ursachen. Das könnte in einer Mitgliederversammlung geschehen. Zumal mit der zweiten verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Folge eben nicht durchgestartet werden kann. Die nächsten Wahlen werfen ihre Schatten voraus, und bis 2019 muss sich der Stadtverband aus dem historischen Tiefstand herausgearbeitet haben. Mit diesen Ergebnissen wird man weder bei der Landtagswahl noch bei der Stadtratswahl oder der Wahl zum Kreistag Mandate erringen.

Teilen Sie die Forderung nach Konsequenzen?

Ich will Ihre Frage auf mich als Kreisvorsitzenden bezogen beantworten: Da ich Klaus Brähmig als den meiner Meinung nach einzigen geeigneten Kandidaten der CDU für die Bundestagswahl bei der Nominierung unterstützt habe, muss ich als Vorsitzender im Falle der Niederlage natürlich Konsequenzen ziehen und würde dies auch tun.

Was ist aus Ihrer Sicht für die künftige Arbeit des Stadtverbandes nötig?

Noch ist Pirna nicht verloren. Die meisten Probleme der CDU sind hausgemacht, wobei ich sehr deutlichen machen will, dass sich jeder, aber wirklich jeder, an die eigene Nase fassen muss. Das fängt beim Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern an und endet auch nicht bei den Kritikern. Wenn jetzt von allen Beteiligten nicht begriffen wird, dass Matthäi am Letzten ist, dann sollte besser jemand gefunden werden, der das Licht ausmacht und das letzte Gebet spricht. Deshalb bin ich überzeugt, die Pirnaer CDU wird sich zusammenraufen und darum kämpfen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Interview: Christian Eißner

zur Startseite