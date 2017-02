Probleme beim Abbiegen am Gut Die Stadt hat jetzt die Situation auf der Wackerbarthstraße zur Meißner Straße kontrolliert.

Einschränkungen der Sichtverhältnisse habe die Stadt nicht feststellen können, als sie kürzlich die Lage an der Wackerbarthstraße geprüft hat. Das sagte Baubürgermeister Jörg Müller diese Woche im Stadtentwicklungsausschuss auf eine entsprechende Anfrage.

Einige Autofahrer haben trotzdem so ihre Probleme, wenn sie von der Wackerbarthstraße auf der Ostseite des Staatsweingutes auf die Meißner Straße abbiegen wollen. Vor allem diejenigen, die bei dichtem Verkehr Richtung Dresden müssen, also Linksabbieger sind. Der an der Einmündung der Wackerbarthstraße vorbeiführende Radweg dürfte für zusätzliche Belastung sorgen, denn er erschwert wohl so manchem den Überblick übers Verkehrsgeschehen. Der Radweg existiert zwar noch, ist jedoch nicht mehr angeordnet, wie der Baubürgermeister sagte. Das heißt, es gibt keine Schilder mehr, die den Weg und seine Benutzungspflicht anzeigen. Also fahren die Radler oft sowohl auf der Meißner Straße als auch auf dem Radweg.

Möglicherweise wird die Lage in dem Bereich bald übersichtlicher. Mit dem behindertengerechten Umbau der Straßenbahnhaltstelle Wackerbarth gegenüber der Einmündung Wackerbarthstraße. Dann werde sich die bauliche Situation dort verändern, kündigte Jörg Müller an. Gebaut werden soll noch dieses Jahr, die technische Geschäftsführung von Wackerbarth sei informiert. (SZ/IL)

