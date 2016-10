Problem-Rudel soll geschossen werden Der Bautzener Landrat Michael Harig fordert eine harte Linie vom Freistaat. Doch das ist nicht so einfach.

Die Wölfe vom Rosenthaler Rudel sollen geschossen werden. © dpa

Einige Jäger verlangen es schon lange, manche Schäfer stimmten in den vergangenen Wochen mit ein, und nun geht auch der Bautzener Landrat und Hobby-Schafhalter Michael Harig (CDU) den Weg. Der Politiker setzt sich für die Entnahme des Rosenthaler Wolfsrudels aus der Wildbahn ein, was so viel heißt wie den Abschuss. Er hat einen entsprechenden Antrag beim sächsischen Umweltministerium eingereicht. „Es geht dabei nicht darum, den Artenschutz des Wolfes per se infrage zu stellen. Es geht vielmehr um einen Interessenausgleich zwischen dem Artenschutz und den Belangen der Nutztierhalter im ländlichen Raum“, sagt er.

Die Wölfe des Rosenthaler Rudels gelten als Problem-Wölfe, weil einige von ihnen anscheinend gelernt haben, über hohe Zäune zu springen. Elektrozäune müssen zum Schutz vor Wölfen in Sachsen mindestens 90 Zentimeter hoch sein, Festzäune 1,20 Meter. Dann gelten sie als sicher. Die Tiere des Rosenthaler Rudels haben aber im vergangenen Jahr und vor wenigen Wochen bewiesen, dass sie in der Lage sind, solche Hindernisse zu überwinden. Das Rudel um die Wölfin Marie ist seit zwei Jahren im Gebiet um Rosenthal nachweisbar. 2013 etablierte sich die Fähe, die aus dem Milkeler Rudel stammt, mit ihrem Partner im Gebiet. 47 Übergriffe auf Nutztiere wurden seitdem dem Kontaktbüro Wolfsregion aus der Gegend gemeldet. 150 Nutztiere wurden dabei verletzt oder getötet.

Schutzmaßnahmen teilweise ungeeignet

Der Managementplan für den Wolf in Sachsen sieht in solchen Fällen erst einmal eine weitere Verbesserung des Schutzes vor. Das ist zurzeit im Gebiet von Ralbitz-Rosenthal der Fall. „So wird Schaf- und Ziegenhaltern in dieser Region wieder kostenlos Flatterband zur Verfügung gestellt, welches bei sowohl Elektrozäunen als auch bei Festzäunen als optische Erhöhung des Zaunes einzusetzen ist“, sagt Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro Wolfsregion. Herdenschutzhunde können die Herde zusätzlich schützen und auch ein weiterer Zaun war bei Tierhaltern im Gespräch. Der Bautzener Landrat Michael Harig sieht das kritisch. „Für die Halter von Nutztieren sind die geförderten Schutzmaßnahmen teilweise ungeeignet“, schätzt er ein. „Das betrifft die Haltung teurer Herdenschutzhunde bei Kleinbeständen ebenso wie Untergrabungsschutz oder Flatterbänder bei größeren Beständen.“ Er befürchtet, dass Schäfern der Aufwand zu hoch wird. „Mit jedem Nutztierhalter, welcher wegen der Schadensereignisse aufgibt, ist ein Verlust an Traditionen im ländlichen Raum und ein Weniger an ökologischer Landschaftspflege gegeben.“ Dazu kommt, dass der erste Schäfer im Gebiet überhaupt nicht mehr mit Fördermitteln in besseren Herdenschutz investieren kann. Er hat, auch aufgrund von Riss-Entschädigungen bereits die festgelegte Fördergrenze von 15 000 Euro erreicht. Die Behörden sind dabei, einen Kompromiss in seinem Fall zu finden.

Die Entnahme-Lösung, die Landrat Michael Harig vorschlägt, stößt im sächsischen Umweltministerium jedoch auf erhebliche Bedenken. Das Ministerium müsste der Entnahme zustimmen. Die Empfehlung von Fachleuten, die sich genau mit den Rissen im Territorium des Rosenthaler Rudels beschäftigen, wäre die Grundlage dafür. „Die entsprechenden Regelungen für eine Entnahme von Wölfen, die hohe Schäden an Nutztierbeständen verursachen, bestehen unverändert“, sagt Pressesprecher Frank Meyer. Das habe man dem Landratsamt bereits bei einem Termin am 20. Oktober mitgeteilt. Das bedeutet, erst müssten alle Schutzmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Der Cunnewitzer Schäfer, dessen geschützte Herde Anfang Oktober überfallen wurde, habe jetzt mit Flatterband keine Schwierigkeiten mehr. „Für die Entnahme besteht daher derzeit keine Handlungsmöglichkeit.“

Landrat Michael Harig sucht nun die Öffentlichkeit. „Artenschutz ist dauerhaft gegen die Interessen der Menschen nicht möglich. Um die Art Wolf zu schützen, müssen die Bestände reguliert werden, um Konflikte zu minimieren“, sagt er.

