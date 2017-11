Problem Länderspielpause Erzgebirge Aue zeigt in Duisburg zum zweiten Mal nach einer spielfreien Woche eine erschreckend schwache Leistung.

Sehr frustriert: Aues Cheftrainer Hannes Drews. © dpa

Es hätte ein schönes Geburtstagsgeschenk für die Zwillingsbrüder Uwe und Helge Leonhardt sein können, doch die Mannschaft von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat sich erneut eine verlängerte Länderspielpause genommen. Mit 0:3 verlor die Mannschaft beim MSV Duisburg und verpasste es, den beiden Machern im Verein zum 59. Ehrentag drei Punkte einzupacken. Was der derzeitige (Helge) und der ehemalige (Uwe) Präsident des Vereins in Duisburg sahen, dürfte ihnen bekannt vorgekommen sein. Eine ähnlich schwache Leistung boten die Auer schon einmal, beim 1:2 in Fürth. Auch dieses Spiel fand nach einer Länderspielpause statt. „Wir sind keine Mannschaft, wo der eine Spieler auf den anderen zeigt. Das machen wir nicht. Deshalb sage ich einfach: Heute waren wir alle schlecht“, beschwor Routinier Christian Tiffert den Zusammenhalt.

Ein Blick in die Statistik bestätigt das erst einmal nicht: Aue hatte deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Ballbesitz und eine ordentliche Passquote. Allerdings waren es immer wieder eklatante Fehlpässe vor dem eigenen Sechzehner, die das Team in Bedrängnis brachten. Dazu war die Abwehr in Teilen – und vor allen drei Gegentoren – seltsam passiv. Die immer beschworenen Tugenden von Mentalität und Einsatz fehlten phasenweise. „Wir haben in den entscheidenden Situationen die nötige Aggressivität vermissen lassen“, seufzte Kapitän und Keeper Martin Männel.

„Ich bin sehr frustriert, das wir so verloren haben“, fluchte Trainer Hannes Drews. Er wird das zügig korrigieren müssen. In dieser Verfassung wird es für Aue schwer, überhaupt noch Punkte in der 2. Liga einzusammeln. Was Mut macht: Nach dem besagten Fürth-Spiel rappelte sich die Mannschaft auf und holte aus drei Spielen fünf Punkte.

„Die Niederlage muss raus aus den Köpfen“, gab Innenverteidiger Dominik Wydra die Richtung vor. Für den Österreicher wird das kommende Heimspiel am nächsten Sonntag ein besonderes: Dann reist sein ehemaliger Klub VfL Bochum ins Lößnitztal. „Bochum wird ein geiles Spiel. Da zeigen wir ein anderes Gesicht“, kündigte Wydra an. Die Bilanz spricht dabei nicht unbedingt für Aue: von den letzten fünf Partien konnten die Sachsen keine gewinnen. Allerdings gehört zur Vergangenheit der beiden Clubs auch ein legendärer 6:1-Sieg der Auer im zugeschneiten Erzgebirgsstadion. In Aue dürften die Gebete dieser Tage also auch dem Wettergott gelten. Immerhin: Der erste Schnee ist im Erzgebirge schon vor einigen Tagen gefallen. (dpa)

