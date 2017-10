Problem an der Decke Im Saal des Gasthofs Lichtensee klafft ein Loch. Es soll bei einer Feier entstanden sein.

Loch in der Decke im Saal des Gasthofs Lichtensee. © ewe

Was ist denn da passiert? An der abgehängten Decke des Saals im Gasthof Lichtensee klafft ein Loch. Gemeinderäte verschafften sich davon bei der jüngsten Ratssitzung in Lichtensee ein Bild. Laut Gemeindechef Hannes Clauß (parteilos) ist ein selbst gebautes Tischfeuerwerk für den Schaden in der Decke verantwortlich. Nun muss eine Reparatur her. Was sie kostet und wer die Kosten trägt, ist offen. (SZ)

zur Startseite