Probier’s mal mit Gemütlichkeit …

Dieser Schneemann hat es sich in Radeberg gemütlich gemacht. © Kristin Richter

An der Pillnitzer Straße in Radeberg hat es sich ein Schneemann so richtig gemütlich gemacht. Sehr zur Freude der hier vorbeifahrenden Autofahrer blinzelt er fröhlich in die Wintersonne. Die Anwohner haben sich dabei als echte Schneekünstler entpuppt, denn der Schneemann steht nicht wie üblich aufrecht, sondern hat sich tatsächlich langgelegt. Natürlich ist er so auch gleich noch zum beliebten Fotomotiv geworden. Immer wieder bleiben Fußgänger stehen und zücken ihr Handy, um den lustigen Schneemann abzulichten. (SZ)

