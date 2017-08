Probenstart für kleine Sänger Für Lea, Jonas, Josi und Salina vom Stadtkinderchor in Weißwasser ging es am Montag los. Ende September ist ihr großer Auftritt.

Die Chorkinder im Proberaum mit Musiklehrer Lars Deke © Joachim Rehle

„Singt mit uns...“, trellerten Montag die Mädchen und Jungen vom Stadtkinderchor in Weißwasser im Proberaum vom Spinnnetz am Sorauer Platz. Für Lea, Jonas, Josi und Salina war es der erste Probetag nach den Ferien. Unter Leitung von Musiklehrer Lars Deke treffen sich die Nachwuchssänger jeden Montag, um 17.30 Uhr, zur Probe.

Sie arbeiten an einem Chorprojekt, bei dem die kleinen Sänger aus Weißwasser von Kindern aus Hoyerswerda unterstützt werden. Das Ergebnis soll am 21. Oktober in der Telux vorgestellt werden. Zuvor singen sie am 24. September im Findlingspark Nochten. Der Stadtkinderchor Weißwasser freut sich über neue Sänger. Mitmachen können Mädels und Jungs ab der ersten Klasse.

zur Startseite