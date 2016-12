Proben für den Jahreswechsel Silvester steht vor der Tür. Einen Vorgeschmack konnten sich die Riesaer schon einmal am Riesapark holen.

45 Minuten lang erleuchtete das Feuerwerk den Himmel.

Eine Dreiviertelstunde dauert der Aufbau. In gleichmäßigen Abständen hat Frank Mennicke gemeinsam mit einem Kollegen die Feuerwerksbatterien aufgereiht. Weil die Laternen auf dem Parkplatz am Riesapark nicht genug Licht spenden, haben die beiden Pyrotechniker noch die Scheinwerfer ihres Pkws zur Hilfe genommen. Mennicke ist fokussiert, in wenigen Minuten geht die Show los, mit der das Aktionshaus Wreesmann sein Silvester-Sortiment bewirbt. Frank Mennicke schaut sich um. Rings um die aufgestellten Feuerwerkskörper haben die Pyrotechniker das Gelände weiträumig abgesperrt. „Der Sicherheitsabstand sollte reichen.“ Auch der Wind habe zum Glück nachgelassen. „Aber der Qualm wird da rüberziehen“, sagt Mennicke und deutet in Richtung Süden. Dann stellen einige Wreesmann-Mitarbeiter die Boxen auf.

Die ersten Zuschauer haben sich da schon Plätze in der ersten Reihe gesichert. Vor allem Eltern mit Kindern haben sich den Termin vorgemerkt und stehen am rot-weißen Absperrband. Eine Familie hat die Motorhaube ihres Autos mit Decken verkleidet. Darauf liegen die Kinder, verpackt in dicke Jacken, und warten auf das erste Feuerwerk vor dem Jahreswechsel.

Seit mehr als zehn Jahren werden am Riesapark schon vorfristig die Leuchtfontänen gezündet. Die Aktion sei längst fest in die Zeit zwischen den Jahren etabliert, sagt Grit Minsel von Wreesmann. Wie viele Silvesterartikel das Unternehmen in Riesa verkauft, können die Mitarbeiter nicht sagen. In jedem Fall muss während der wenigen Verkaufstage mehrfach Nachschub geholt werden – schließlich sind die Lagervorschriften streng, und die Behörden prüften deren Einhaltung auch regelmäßig. Im Riesapark darf nur eine begrenzte Menge Pyrotechnik aufbewahrt werden. Wenn die verkauft ist, kommt der Lkw aus der Zentrale.

Es ist etwa 18 Uhr, als die Popmusik aus den Boxen verstummt und die Moderatorin die Gäste begrüßt. Wie immer habe man bestes Wetter, scherzt sie. Immerhin: „Der Regen hat sich ja mittlerweile verzogen.“ Nach dem kurzen Geplänkel zündet Pyrotechniker Frank Mennicke die ersten Feuerwerksbatterien. Den Anfang macht der „Böse Chef“, eine 100-Schuss-Batterie für knapp zwei Euro. Im Lauf des Abends wird sich der Preis langsam steigern. Die teuerste Batterie, die an diesem Abend vorgeführt wird, bringt es auf stolze 89 Euro. Um den Effekt zu steigern, startet Mennicke gleich fünf Stück gleichzeitig. Mit lautem Zischen starten die ersten Leuchtkörper in den pechschwarzen Himmel. Gleichzeitig steigt eine graue Nebelwolke in die Luft und zieht über den Parkplatz.

Der Rauch wird die gesamte Pyro-Show über anhalten, denn nun geht es Schlag auf Schlag. Eine Leuchtbatterie nach der anderen kündigt die Moderatorin an, dann folgt die Vorführung. Auf den „Bösen Chef“ folgt der „Böse Lehrer“, danach die Fontänenbatterie „Cool & Hot“. 30 Feuerwerke sind es insgesamt. Manche sind fast lautlos, andere knallen, wieder andere geben ein geradezu ohrenbetäubendes Pfeifen von sich. Am Himmel zucken abwechselnd goldene Schlangen und Lichtblitze in Grün, Gelb oder Rot. Während zwei Jugendliche das Schauspiel mit entzückten Rufen kommentieren, notiert eine Frau auf einer ausgeteilten Liste schon einmal ihre Favoriten. Die ersten Kunden werden auch 2016 schon deutlich vor der Eröffnung Schlange stehen. Auch das ist mittlerweile Tradition im Riesapark.

Gegen 18.45 Uhr ist Batterie Nummer 30 erloschen. Vier Einkaufswagen voll mit Pyrotechnik sind nach einer Dreiviertelstunde aufgebraucht. Einen hat Frank Mennicke aber noch in petto. Ein Feuerwerk, das der Profi selbst gebaut hat. Noch einmal leuchtet der Himmel über dem Riesapark, reiht sich ein Lichtblitz an den nächsten. Nach knapp sechs Minuten gibt es Applaus vom Publikum. Wer da nicht zumindest ein bisschen Vorfreude auf die Silvesternacht bekommen hat, dem ist wohl auch nicht mehr zu helfen.

