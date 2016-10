Probelaufen im ARD-Studio Ab Montag moderiert Ingo Zamperoni die Tagesthemen. Sein neuer Job hat den 42-Jährigen schon fest im Griff.

Ab Montag der neue Mister Tagesthemen: Ingo Zamperoni. © NDR/Jander

Für seinen Einsatz als neuer Hauptmoderator der ARD-Tagesthemen hat Ingo Zamperoni schon im TV-Studio geprobt. „Ich habe die freien Zeitfenster genutzt, um Bewegungen und Schritte auszuprobieren. Was für ein Timing brauche ich?“, sagt der bisherige ARD-Korrespondent in Washington. Von Montag an ist Zamperoni dauerhaft bei den Tagesthemen im Einsatz.

Obwohl er die Nachrichtensendung vor seinem USA-Einsatz schon vertretungsweise moderierte, kannte Zamperoni das im April 2014 in Betrieb genommene Studio noch nicht. Es hat eine etwa 18 Meter lange halbrund geformte Mediawand, über die Videos, Panoramabilder und Infografiken eingespielt werden. Vor ihr gehen die Moderatoren entlang. „Der Tisch ist zum Glück fahrbar und geht rauf und runter“, so der 1,95 Meter große Moderator. „Wenn ich ein Podest bekomme, können wir auch zusammen moderieren“, scherzte die 1,71 Meter große Caren Miosga. Das Duo moderiert die Nachrichtensendung im Ersten allerdings im Wechsel.

Seit Wochenbeginn ist Zamperoni aus den USA zurück und muss noch sein Arbeitszimmer in den NDR-Fernsehstudios in Hamburg einrichten. Hier wird er seine Moderationen schreiben. Seine USA-Landkarte wolle er aufhängen und neun kleine Pappfernseher mit seinem Porträt auch hier wieder aufstellen, die Hamburger Grundschüler einmal für ihn gebastelt haben. „Das war so entzückend“, sagt der Deutsch-Italiener und dreifache Vater.

Für seinen professionellen Anspruch greift er auf einen seiner weiteren Vorgänger zurück, Hanns-Joachim Friedrichs (Moderator 1985 – 1991): „Cool blieben, aber nicht kalt.“ Gefühlsausbrüche sind vor den Kameras tabu, den Zuschauer hat er auch für seine Interviews fest im Blick: „Das Ziel ist Erkenntnisgewinn.“ Ob er sich, wie bei Vorgängern üblich, eine Abschiedsformel (Roth: „Kommen Sie gut durch die Nacht“) aneignen wird, weiß er noch nicht. (dpa)

zur Startseite