Probefahrt im Hubsteiger Im Städtebund und in Roßwein traf sich die Feuerwehrjugend zum Zeltlager. Die Gleisberger Wehr war beim Löschangriff.

Tim Fichtner (links) und Kazem Mohammadi wurden beim Jugendcamp der Feuerwehren des Städtebundes von Martin Schröter auf dem Hubsteiger der Waldheimer Wehr in die Höhe gefahren. © Dietmar Thomas

Hubsteiger, Rüstwagen und Tanklöschfahrzeug – beim Anblick der Fahrzeuge machen selbst die Nachwuchskräfte der Feuerwehren aus der Region große Augen. Zur Technikschau im Rahmen des Zeltlagers der Jugendwehren aus dem Städtebund bewunderten die rund 80 Kinder und Jugendlichen aus Waldheim, Leisnig, Hartha mit Gersdorf und Geringswalde fünf Fahrzeuge, die sonst nicht alle zu Gesicht bekommen.

Im Hubsteiger der Waldheimer Wehr durften die Jüngsten einmal in die Luft aufsteigen. Zu bestaunen gab es außerdem den Rüstwagen der Leisniger Wehr, die Geringswalder stellten ihren Gerüstwagen Gefahrengut vor. Aus Hartha war das Tanklöschfahrzeug vorgefahren. Und die Johanniter, die die Versorgung zum Zeltlager übernahmen, brachten ein Rettungsfahrzeug mit. „Die Kinder und Jugendlichen sollten einmal die verschiedenen Spezialfahrzeuge kennenlernen“, erklärte Holger Schütze, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim.

Die hatte in diesem Jahr im Städtebund die Organisation des Zeltlagers übernommen, das 2017 sein Zehnjähriges feiert und jedes Jahr in einem anderen Ort des Bundes stattfindet. Diesmal hatten die Mädchen und Jungen zwischen acht und 17 Jahren ihre Zelte auf dem Sportplatz des Sportvereins Aufbau Waldheim aufgeschlagen. Am Donnerstag waren die Nachwuchskräfte angereist, am Freitag durften die Über-14-Jährigen die JVA Waldheim besuchen. Anschließend gab es die Technikschau. Höhepunkt am Sonnabend war die Nachtwanderung rund um den Sportplatz.

„Ziel des Zeltlagers ist es, die Bindung und Kameradschaft zwischen den Mitgliedern zu stärken, aber auch Spaß zu haben“, sagt Holger Schütze. Zur Waldheimer Jugendwehr gehören derzeit 18 Mädchen und Jungen. „Es könnte immer mehr sein, aber wir können uns nicht beklagen“, sagt der Jugendwart.

Deutlich geringer fallen die Zahlen in Roßwein aus. Nur elf Kinder und Jugendlichen gehören der dortigen Jugendwehr an. Auch sie haben sich am Wochenende zum Zeltlager getroffen und dazu den Nachwuchs aus Haßlau und Niederstriegis eingeladen. Zu Gast waren auch die Jugendlichen der Partnerwehr aus der Stadt Wehlen. Ihr Quartier aufgeschlagen hatten die Acht- bis 16-Jährigen auf der Bagadi-Ranch in Seifersdorf.

Auf ihrem Programm standen unter anderem Feuerwehr-Spiele, der Besuch des Littdorfer Heimatmuseums sowie eine Fahrt zum Schützenhaus nach Niederstriegis. Es war das vierte Jahr in Folge, dass sich die Wehren aus Roßwein und der Stadt Wehlen getroffen haben. „Die Feuerwehr Wehlen unterstützt uns bei der Bootsausbildung. Dazu sind wir einmal im Jahr in Wehlen auf der Elbe“, sagte Roßweins Wehrleiter René Bernhard.

Geschwitzt haben am Wochenende die Kameraden der Gleisberger Wehr. Als einzige aus der Region sind sie am Sonnabend zum Vorausscheid im Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes (KSV) Mittelsachsen nach Gersdorf-Falkenau bei Hainichen gefahren. Dort mussten jeweils sieben Wettkämpfer in 100 Meter Entfernung zwei Behälter mit je zehn Liter Wasser befüllen, beschreibt Ehrenfried Keller, Vorsitzender des KSV. 15 Mannschaften nahmen teil, die zehn besten haben sich für den Kreisausscheid am 15. Juli in Gahlenz bei Oederan qualifiziert. Darunter auch die Gleisberger auf dem neunten Platz.

