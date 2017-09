Probefahrt auf der Problem-Piste

© Sven Ellger

Mobil zu sein, ist nicht für jeden gleich leicht. Zur Auftaktveranstaltung zur Europäischen Mobilitätswoche erfuhren Menschen mit gesunden Beinen, wie es ist, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Der öffentliche Raum mutet Rollifahrern unzählige Hürden zu. Darauf machte der Verein Inklusion in Dresden aufmerksam und lud zu einem Parcours auf der Wilsdruffer Straße ein. Die war am Sonnabend entlang des Altmarktes von 8 bis 19 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Verkehrsbetriebe, der Deutsche Fahrradclub, Umweltinitiativen und die Stadt Dresden präsentierten ihre Angebote für autofreie Fortbewegung. Für Stau in den umliegenden Straßen sorgte die Aktion nicht.

