Probedienst bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Heynitz wird an diesem Dienstag ab 19 Uhr einen Probedienst für interessierte Bürger veranstalten. Dazu sind Kameraden der Feuerwehr in den Ortsteilen Heynitz, Wunschwitz, Kottewitz, Katzenberg und Wuhsen unterwegs. Ihr Ziel ist es, Bürger zu informieren und zu dem Probedienst möglichst persönlich einzuladen.

Die Anwohner können sich am Dienstag über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr informieren und die Ausrüstung, das Fahrzeug und die Technik der Feuerwehr Heynitz kennenlernen. Es werden Fragen zu den Diensten, der Aus- und Weiterbildung und zu Einsätzen beantwortet. Viele Wehren im ländlichen Raum suchen händeringend neue Kameraden/-innen, die zwischen 16 und 65 Jahren alt sind. Der Dienst findet im Gerätehaus in Heynitz statt. (SZ/mhe)

