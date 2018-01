Probealarm am Dienstag Die Stadt will ihr Alarmsystem testen. Wer registriert ist, soll eine Nachricht erhalten.

Symbolfoto © dpa

Waldheim. Am Dienstag testet die Stadt Waldheim ihr Hochwasseralarmsystem. Jeder, der bei der Stadt seine Telefonnummer hinterlegt hat, wird von der Behörde informiert. Entweder gibt es eine Warnung per SMS, sofern es sich um eine Mobilfunknummer handelt, oder einen Anruf. Wer sich ebenfalls telefonisch alarmieren lassen will, kann seinen Namen, seine Anschrift und Telefonnummer unter der unten genannten Anschrift mitteilen. Darüber hinaus soll es eine Lautsprecherdurchsage geben. Da die Hörbarkeit dieser Anlage wetterabhängig ist, bittet die Stadt um Information, ob die Durchsage zu hören und zu verstehen war. Rückmeldungen werden unter der unten stehenden Adresse entgegengenommen.

Stadtverwaltung Waldheim, Ordnungsamt, Niedermarkt 1, 04736 Waldheim oder ordnungsamt@stadt-waldheim.de

