Probe-Turteln im Zabeltitzer Palais Mehr als 30 Aussteller boten am Dienstag auf der Hochzeitsmesse Anregungen für den schönsten Tag im Leben.

Julia Mey und Tom Lehnert aus Bad Liebenwerda sind seit einem Jahr verlobt und wollen heiraten. Dafür holten sie sich auf der Zabeltitzer Hochzeitsmesse erste Inspirationen. Die indischen Pfauentauben der Familie Henschel von Hochzeitstauben Dresden sind so dressiert, dass sie nicht wegfliegen und sich stets von ihrer bezauberndsten Seite zeigen. © Kristin Richter

Was kann es an einem trüben Oktobertag Schöneres geben, als ihn sich mit Hochzeitsvorbereitungen zu versüßen? Im Zabeltitzer Palais drängten sich am Dienstagnachmittag junge Pärchen, um Anregungen für den schönsten Tag im Leben zu bekommen. Mehr als 30 Aussteller hatten die zwei Obergeschosse belegt – und vom Brautkleid, über die Ringe, die Hochzeitsfotos bis hin zur Torte überließen die Ausstattungsprofis nichts dem Zufall. Jörg Hentschel reiste mit seinen dressierten, schneeweißen Hochzeitstauben an, die das Brautpaar dann aus seinen Händen in den Himmel steigen lassen kann. Oder sie landen in einem großen Rosenherz, das dekorativ im Festsaal aufgestellt wird. „Drei, vier Jahre Arbeit kostet es schon, damit sie zuverlässig dorthin fliegen und auch sitzenbleiben“, sagt der Dresdner. Die indischen Pfauentauben werden übrigens vor jedem Einsatz gebadet, schamponiert und geföhnt, was ihnen nicht immer gefällt. Aber das müsse sein, so Hentschel, denn weiße Tauben seien im Alltag keineswegs so penibel, dass man sie jederzeit vorzeigen könne.

Julia Mey (25) und Tom Lehnert (27) etwa könnten sich gut vorstellen, mit den Pfauentauben ihren Hochzeitsstrauß zu dekorieren. Die beiden Bad Liebenwerdaer sind seit sechs Jahren zusammen, haben sich im vorigen Sommer verlobt und wollen nun den letzten Schritt gehen. „Die Feier soll zwar im kleineren Familienkreis stattfinden“, sagt Julia, „aber ein paar originelle Rituale wünschen wir uns schon.“ Heiraten will die junge Frau in Weiß, aber eher elegant als pompös. Andrea Hermann-Schulz kann dazu den Petticoatstil der 1960er Jahre empfehlen. „Diese hübschen Kleidchen werden im Moment sehr stark nachgefragt“, erklärt die Hochzeitsausstatterin aus Lauchhammer.

Dazu passt dann auch, dass die Bräutigame meist ein eher schlichtes Outfit bevorzugen. Der heiratswillige Mann von heute trägt keine Weste mehr, dafür schmucke Hosenträger, die möglichst breit sein sollten. Aber die sieht man ja erst, wenn der gemütliche Teil der Hochzeitsfeier beginnt. Wer schon vorher etwas aus dem Rahmen fallen will, der kleidet sich in Brokat oder kariert. Die Trends fürs nächste Jahr seien recht schwierig auszumachen, sagt Andrea Hermann-Schulz.

Da spielten natürlich die Wünsche der Kundschaft eine Rolle, und die Heiratsanträge würden in aller Regel erst in der Weihnachtszeit gemacht. Eine extravagante Anregung hat die Lauchhammeranerin aber auf Lager: ein schwarzes Seidenkleid mit weißen Madonnen, das in einer gewaltigen Schleppe ausläuft. Eins ihrer Models paradiert damit die Palais-Säle und zieht alle Blicke auf sich. „Wer so ausgefallen heiraten will, sollte aber nicht die Mama mit zur Anprobe nehmen“, lächelt die Brautmoden-Unternehmerin. „Die legt dann garantiert ihr Veto ein.“

Julia und Tom haben inzwischen alle Säle durchwandert und sind vom Palais-Ambiente schwer beeindruckt. „Wir überlegen inzwischen, ob wir die Hochzeit hier in Zabeltitz stattfinden lassen“, sagt der Bräutigam in spe. Da hätte man die Trauung und Feier unter einem Dach, und außerdem noch den wunderschönen Barockgarten vor der Tür. Und sie sind mit ihrer Idee nicht allein – der Zuspruch für den „Heiratsstandort“ Zabeltitz wächst stetig. Sogar junge Leute, die in die alten Bundesländer abgewandert sind, kommen hierher, um den Bund fürs Leben einzugehen und mit Familie und Freunden zu feiern.

