Probe für die Sportlerehrung Wenn die Sportler-Gala und die Übergabe der Sportabzeichen in Weißwasser ruft, wollen die Mädchen vom PSV Weißwasser eine gute Figur abgeben.

zurück Bild 1 von 4 weiter Posiert: Für die Akrobatinnen Anna, Eveline, Maxi, Mia,Valeria, Leni und die anderen Mädchen vom PSV ist es in diesem Jahr der erste Auftritt. © Joachim Rehle Posiert: Für die Akrobatinnen Anna, Eveline, Maxi, Mia,Valeria, Leni und die anderen Mädchen vom PSV ist es in diesem Jahr der erste Auftritt.

Arme hoch! Hier müssen die Reifen gleichzeitig hoch, auch wenn es manchmal weh tut.

Aufeinander verlassen: Die Schülerinnen im Alter von sechs bis 15 Jahren lernen beim Training, sich auf einander zu verlassen. Sie üben montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr.

Festgehalten: Mit solchen Einlagen wollen die PSV-Mädchen die Zuschauer bei der Gala am kommenden Freitag begeistern. Lange haben sie dafür geübt.

Wenn am kommenden Freitag die Sportler-Gala und die Übergabe der Sportabzeichen in Weißwasser ruft, wollen die 20 Mädchen der Gymnastikgruppe vom PSV Weißwasser eine gute Figur abgeben. Fleißig haben sie am Mittwochnachmittag in der Turnhalle an der Brunnenstraße geübt.

Die Trainerinnen Doreen Ratajczak, Monika Adam, Erika Noack und Nadine Schulz helfen ihren Schützlingen dabei.

