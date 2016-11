Probe für die Hirtenmesse Musiker aus den beiden Städten veranstalten zwei gemeinsame Weihnachtskonzerte.

Kantor Albrecht Reuther aus Nossen am Flügel. Mit seiner Lommatzscher Kollegin Anne Winkler, Chören aus Lommatzsch und Nossen sowie dem Kammerorchester Meißen probt er für den gemeinsamen Auftritt am Sonntag. © Gerhard Schlechte

Am Sonntag ist es wieder soweit: In der Lommatzscher St.-Wenzels-Kirche gibt es ein Weihnachtskonzert. Das gemeinsame Projekt der Kantoreien aus Nossen und Lommatzsch gab es schon im vergangenen Jahr. In diesem Jahr wird als Hauptwerk die „Böhmische Hirtenmesse“ von Jakub Jan Ryba (1765 - 1815) aufgeführt.

Die Böhmische Hirtenmesse erfreute sich in Tschechien großer Beliebtheit. „Es ist ein Nationalstück in Tschechien, das dort zu Weihnachten eine ähnliche Bedeutung hat wie in Deutschland ´Stille Nacht`, sagt Albrecht Reuther, Kammermusikdirektor und Kantor in Nossen, der gemeinsam mit der Lommatzscher Kantorin Anne Winkler, dem durch Bläser verstärkten Kammerorchester Meißen sowie Chören aus Lommatzsch und Nossen das Konzert aufführen wird. Zu hören sind auch ein Chor aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und weitere weihnachtliche Weisen.

Das Konzert wird gefördert vom Kulturraum Elbtal-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und von der Stadt Nossen . Das gleiche Konzert findet am 2. Advent um 17 Uhr in der Stadtkirche Nossen statt. (SZ/jm)

