Pro und Pro für die Ausstellung Bei der Diskussion um die Spanien-Ausstellung im Kulturbahnhof Radebeul fehlten die Kritiker. Trotzdem gab es einen Streitpunkt.

Diskutierten am Freitag bei einem Podiumsgespräch über die Ausstellung „No Pasarán“ (v.l.): Roland Hering und André Lang, VVN-BdA, OB Bert Wendsche sowie die Stadträte Christian Fischer, Linke, und Thomas Gey (SPD). © Norbert Millauer

Rund 30 Leute sind gekommen. Es ist Freitag 18 Uhr, zum letzten Mal wird an diesem Abend die Ausstellung „No Pasarán“ im Kulturbahnhof Radebeul gezeigt. Jene Schau, die für einen deftigen Streit im Stadtrat gesorgt hatte. Für die sich sogar Oberbürgermeister Bert Wendsche rechtfertigen musste, weil er den Organisatoren, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), den städtischen Raum zur Verfügung gestellt hatte.

Junge Leute sucht man an diesem Abend vergeblich. Die meisten im Publikum sind 50 plus. An einem Tisch ganz vorn haben Roland Hering vom VVN-BdA, OB Wendsche (parteilos), Christian Fischer von der Linkenfraktion im Stadtrat und Thomas Gey, Fraktionsvorsitzender der SPD, Platz genommen. Im Publikum sitzen Vertreter der Grünen-Fraktion. Leute von CDU und FDP fehlen. Dabei waren es genau die Stadträte jener Fraktionen, welche die Ausstellung hart kritisierten. Die Erinnerung an die Interbrigaden, freiwillige Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg gegen das Franco-Regime, sei nicht friedensstiftend, glorifiziere sogar Kriegsverbrechen, hieß es. Außerdem werde der VVN-BdA in Bayern vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingeschätzt, was eine Zusammenarbeit mit der Organisation generell verbiete. Soweit die Anklagen.

Bei der Diskussionsrunde am Freitagabend herrscht Einigkeit: Diese Punkte seien nicht nachvollziehbar. Kriegsverherrlichung könne man in der Ausstellung nicht erkennen. Dann dürfe man auch nicht ins Militärhistorische Museum in Dresden gehen, sagt Linken-Stadtrat Fischer. Und OB Wendsche wiederholt eine Aussage, die er schon bei der Eröffnung der Schau getroffen hat: „Geschichte muss in all ihren Facetten gezeigt werden.“ Er rechtfertigt auch die Entscheidung, dem VVN-BdA den Kulturbahnhof zur Verfügung zu stellen. Die Organisation sitze im Stiftungsbeirat Sächsische Gedenkstätten und habe einen Sitz im Medienrat der öffentlich-rechtlichen Medien. „Die würden sicherlich keine verfassungsfeindliche Organisation aufnehmen“, so Wendsche.

Parteien schlagen Einladung aus

Bisher dürfen in Radebeul keine städtischen Räume für Wahlkampfveranstaltungen oder Parteitage von politischen Parteien oder Vereinigungen geöffnet werden. Eine Regel, die neu überdacht werden sollte, findet Grünen-Stadträtin Eva Oehmischen. „Wir brauchen Räume, wo wir auch politisch diskutieren können“, sagt sie. „Man kann dafür nicht immer nur in Kirchen gehen.“ Einzelne Wortmeldungen aus dem Publikum fordern dasselbe. Doch der OB sieht das kritisch. „Dann müssten wir alle Organisationen, die nicht verboten sind, hereinlassen“, sagt er. „Auch die am zwielichtigen Rand.“ Als Bürgermeister muss Wendsche absolute Neutralität wahren. Wenn beispielsweise eine rechtsextreme Gruppe in den Räumen tagen wollte, dürfte Wendsche das nicht unterbinden und auch nicht zu Gegendemonstrationen aufrufen. „Wir können über eine Öffnung der städtischen Räume noch einmal diskutieren, müssen aber an alle Konsequenzen denken“, sagt er.

Ihm bereite vor allem die politische Auseinandersetzung im Stadtrat Sorge, sagt SPD-Fraktionschef Gey auf der Podiumsdiskussion. Insbesondere von einer Partei, die es bei schlimmen rhetorischen Ausfällen ihrer Mitglieder nur bei einer Verwarnung belasse. Eine Anspielung auf den Meißner CDU-Stadtrat Jörg Schlechte, der wegen eines Krematorium-Posts bei Facebook in die Schlagzeilen geraten war. Zur Gegenrede konnten die Kritisierten jedoch nicht ansetzen – sie waren ja nicht anwesend. Eine Einladung zur Podiumsdiskussion hatten die CDU und die FDP ausgeschlagen. Jan Mücke (FDP) äußerte dazu, dass er mit Feinden der Verfassung nicht auf einem Podiumsgespräch diskutiere.

Und so wurde am Ende doch wieder übereinander, statt miteinander gesprochen. Obwohl das Anliegen des VVN-BdA eigentlich ein anderes war.

