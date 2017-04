Pro-Tunnel startet Unterschriftenaktion Die Befürworter eines Auto-Tunnel an der Berliner Straße werben für ihre Meinung. Eine Personalie ist noch offen.

Es geht los. In bislang drei Geschäften liegen Unterschriftenlisten aus, auf denen die Großenhainer für einen Auto-Tunnel am Berliner Bahndamm unterschreiben können. Mit der Aktion wollen die Befürworter eines Pkw-Durchlasses ein Stimmungsbild zu diesem Thema einholen. Die Gegner eines Tunnelbaus hatten im Vorfeld des letzten Stadtrates bereits ihrerseits 102 Unterschriften gegen einen Tunnelbau an OB Sven Mißbach überreicht. Wirklich diskutiert wird das Projekt in einer nichtöffentlichen Arbeitsgruppe mit der Stadt. Jede Seite kann drei Personen dafür benennen. Die Namen werden auf der nächsten Sitzung des Stadtrates bekannt gegeben.

Aufseiten der Tunnel-Befürworter muss jetzt allerdings noch eine Personalie hinterfragt werden. Gemeldet sind gegenwärtig Andreas Löffler, Horst Köppler und dazu entweder Christian Riedel oder Joachim Opitz. Die Stadt hatte allerdings eingewandt, dass Christian Riedel mit seinem Hofladen zwar Anlieger ist, aber als Person kein Einwohner der Stadt Großenhain. Das soll nun juristisch noch einmal abgeklopft werden, bevor es im späteren Verlauf irgendwelche Beanstandungen gibt.

In der Arbeitsgruppe soll nun ein konkreter Auftrag für die Planer formuliert werden. Die Stadt will aber klären lassen, welche Auswirkungen ein Auto-Tunnel auf sämtliche umliegenden Straßen bzw. die Straßenführung sowie die Parkplätze in Großenhain hätte. Bislang hat sich die Stadt sehr zurückhaltend geäußert.

Hier liegen die Unterschriftenlisten aus: Bürobedarf Reitmann, Neumarkt 6; MP-Mike Preibisch, Frauenmarkt 37, und Firma Löffler, Wildenhainer Straße 61

zur Startseite