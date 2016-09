Pro-Kopf-Verschuldung steigt Liebstadt muss für die Schule einen Kredit aufnehmen. Das macht sich in der Statistik bemerkbar.

Liebstadt. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Liebstadt wird zum Jahresende bei knapp 690 Euro liegen. Darüber informierte Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke) im jüngsten Stadtrat. Bemerkbar macht sich ein Kredit über rund 130 000 Euro, den die Stadt aufnehmen muss, um den Brandschutz in der Grundschule auf den aktuellen Stand zu bringen. Liebstadt liegt damit noch unter der kritischen Grenze von 750 Euro, die sachsenweit für kreisangehörige Städte gilt. Bislang betrug die Verschuldung in Liebstadt rund 602 Euro pro Kopf. In den vergangenen Jahren ist sie kontinuierlich gesunken. 2013 lag sie in der Stadt noch bei 823 Euro. (cb)

