Pro-Europäer reden über Frankreich-Wahl

„Pulse of Europe“ auf dem Neumarkt © SZ

Mit Europafahnen und französischer Trikolore haben mehr als 500 Menschen an diesem Sonntag anlässlich der französischen Präsidentschaftswahl auf dem Neumarkt für Europa demonstriert. Bereits seit März ruft die Initiative „Pulse of Europa“ an jedem Sonntag zum Treffen auf den Platz vor die Frauenkirche. Die Frankreich-Wahl ist ein Hauptthema der pro-europäischen Bewegung. Als Redner traten dieses Mal unter anderem Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt und der Direktor des Dresdner Verkehrsmuseums, Joachim Breuninger, ans Mikrofon. Letzter ist auch Vorstand des Fördervereins, der Dresden zur Kulturhauptstadt 2025 machen will. Breuninger fordert, dass sich die Menschen ihr Europa nicht zerstören lassen sollen.

Ursprünglich hatten die Dresdner „Pulse of Europe“-Macher geplant, an diesem Sonntag die letzte Demonstration zu veranstalten. Nun soll es aber künftig an jedem ersten Sonntag im Monat ein Treffen der proeuropäischen Initiative geben. (SZ/noa)

zur Startseite