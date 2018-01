Pro: Die Oberlausitz braucht EINE Stimme Die Oberlausitz muss sich als Ganzes vermarkten, mit all ihren Vorzügen und Attraktionen.

Wer weiß eigentlich auf Anhieb, wie viele Landkreise es in Deutschland gibt? Es sind 294! Wer jetzt sofort sagen kann, in welcher Ecke der Bundesrepublik sich etwa die Kreise Biberach, Miesbach oder Wittmund befinden, hat nachträglich in Geografie ein Bienchen verdient. Das gilt sicher umgekehrt genauso, wenn jemand im bayerischen Miesbach auf Anhieb den Kreis Bautzen im Osten Sachsens verortet. Biberach liegt übrigens im Südosten von Baden-Württemberg, Wittmund in Ostfriesland.

Was sagt uns das? Es gibt einfach zu viele Landkreise zwischen Aachen und Zwickau, als dass es sofort im Kopf Klick machen könnte – von ein paar Ausnahmen wie dem Landkreis Berchtesgadener Land mal abgesehen. Bei Regionen ist das anders. Wenn Namen wie Allgäu, Pfalz oder Mecklenburgische Seenplatte fallen, schaut das geistige Auge gleich auf eine bestimmte Ecke der Landkarte. Und wir haben Bilder im Kopf: majestätische Berge, ein gefülltes Weinglas, ein Bad im erfrischenden Müritzwasser.

Solche Bilder verbinden sich natürlich auch mit der Oberlausitz: Umgebindehäuser, Zittauer Fastentücher, Saurierpark Kleinwelka, Karpfen und noch einiges mehr. Kaum eine andere Region in Deutschland vereint auf kleinem Raum so viel Vielfalt. Nur: Das wissen deutschlandweit noch zu wenige.

Regionen werden wahrgenommen, Landkreise kaum. Dazu müssen sie schon etwas ganz Besonderes, Einmaliges bieten. Wie Görliwood. Aber auch da stellt der Kopf eher einen Zusammenhang zur Stadt her, nicht zum ganzen Landkreis entlang der Neiße. Ähnlich ist es zum Beispiel bei der Gedenkstätte Bautzen oder dem Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Wer denkt dabei an die jeweiligen Landkreise?

Die Oberlausitz muss sich als Ganzes vermarkten, mit all ihren Vorzügen und Attraktionen. Und sie kann das auch, denn dazu leistet sie sich seit mehr als 15 Jahren eine eigene Marketing-Gesellschaft. Die in der Vergangenheit schon mal mehr in Erscheinung getreten ist als jetzt. Die Oberlausitz-Vermarkter arbeiten sicher fleißig, aber davon dringt zu wenig nach außen. Was wiederum Wasser auf die Mühlen ihrer Kritiker ist. Doch das kann sich ja auch wieder ändern.

