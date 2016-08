Privileg ist nach 40 Jahren kein bisschen leiser Beim Benefizkonzert kommen Spenden in Höhe von 864 Euro zusammen. Diese werden für das Ganztagsangebot der Oberschule eingesetzt.

Die Band Privileg gab aus Anlass ihres 40-jährigen Bestehens ein Benefizkonzert für die Oberschule. Etwa 500 Gäste verfolgten das Konzert auf der Freilichtbühne. © Lars Halbauer

Musik verbindet. Und so ist es kein Wunder, dass die Musiker der Band Privileg im 40. Jahr ihres offiziellen Bestehens für die Oberschule ein Benefizkonzert geben. Denn auch in der Schule spielt Musik eine große Rolle. Hier können die Kinder und Jugendlichen während des Ganztagsangebotes das Spiel auf verschiedenen Instrumenten erlernen. Doch auch andere Talente werden gefördert.

Insgesamt bietet die Pestalozzi-Oberschule 18 Ganztagsangebote an. Zwei neue, das Bogenschießen und der Trommelkurs, sind dazugekommen. Für die Angebote wird Geld für das Arbeitsmaterial, die Technik und die Betreuer der Angebote benötigt. Das Geld, das das Land dafür zur Verfügung stellt, reicht nicht aus, um die Vielfalt zu gewährleisten. Deshalb bekommt die Schule finanzielle Unterstützung vom Förderverein.

Der wiederum kümmert sich um Spenden. Die wurden unter anderem beim Spendenlauf am Ende des vergangenen Schuljahres erlaufen. Unterstützung gab es von Händlern, Gewerbetreibenden und Firmen. Und nun hat die Band Privileg eins draufgesetzt. Anlässlich ihres 40-jährigen Bandbestehens organisierten die Musiker ein Benefizkonzert. Etwa 500 Gäste aus Hartha und der Region waren gekommen, um die Musiker spielen zu hören.

Am Eingang stellten der Förderverein der Pestalozzi-Oberschule und die Schule selbst die Ganztagsangebote vor, eine Bilderwand wurde gestaltet. Wer keine Kinder mehr in der Schule hat, ließ sich die Angebote und das Wochenband von Schulleiterin Kerstin Wilde und Lehrerin Simone Berger erklären. „Viele waren erstaunt und begeistert, was die Oberschule zu bieten hat und wollten das mit ihrer Geldspende unterstützen“, so Fördervereinsvorsitzende Silke Weise. Es sei eine tolle Stimmung gewesen. Wer das Konzert nicht besuchen konnte, aber das Vorhaben unterstützen will, kann noch eine Spende abgeben, so die Vereinsvorsitzende.

Schulleiterin Kerstin Wilde nahm die Spende entgegen. Sie bedankte sich bei den Gästen und der Band für den schönen Abend und für die Musik mit der sie erwachsen geworden sei. Das Benefizkonzert sei eine tolle Idee gewesen, so die Schulleiterin.

Hans-Jürgen Estler von der Band bringt es auf den Punkt: „Schön war es. Wir sind sehr zufrieden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Wichtig sei, dass es allen gut gefallen habe.

