Privatparkplätze sind in Dresden extragünstig

Die Preise für Pkw-Stellplätze sind in Dresden so niedrig wie in kaum einer anderen deutschen Großstadt. Das hat eine Untersuchung des Internetportals immowelt.de ergeben. Dazu haben die Verantwortlichen die mittleren Preise aller auf der Webseite veröffentlichten Stellplatzangebote verglichen. Einzige Voraussetzung: Die betreffenden Städte mussten mindestens 500 000 Einwohner haben. In Dresden und Leipzig lag der mittlere Preis 2016 bei 40 Euro pro Parkplatz. Gleiche Preise ergab die Untersuchung für Dortmund und Hannover. Besonders teuer sind Stellplätze demnach in Stuttgart. Dort lag der mittlere Preis im vergangenen Jahr bei 93 Euro. Auf den Plätzen folgen Frankfurt am Main mit 75 Euro und München mit 65 Euro. Deutschlandweit lag der mittlere Preis 2016 bei 46 Euro, so Immowelt-Sprecher Jan-Carl Mehles.

Die Untersuchung fand erstmals statt, sie soll jährlich fortgeführt werden. (SZ/csp)

zur Startseite