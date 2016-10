Prisco gibt QF-Hotel ab Österreicher wollen das Haus am Neumarkt übernehmen. Nur das Dresden-Image stört.

Arturo Prisco verpachtet das QF-Hotel ab Januar an Vienna House © Robert Michael

Das QF-Hotel am Neumarkt bekommt einen neuen Betreiber. Gesellschafter Arturo Prisco hat bei der Feier zum zehnten Geburtstag der Immobilie am Donnerstagabend verkündet, sich aus dem aktiven Geschäft zurückzuziehen. Der Italiener verpachtet das Hotel ab Januar an Vienna House – Österreichs größte unabhängige Hotelgruppe. Das Wiener Unternehmen betreibt 35 Hotels in mehreren Ländern, viele davon im Westen Deutschlands.

„Unser Markenzeichen ist die besondere Gastfreundschaft“, sagt Geschäftsführer Rupert Simoner. „Wir möchten weg vom Trend der Uniformierung und setzen auf das Individuelle und das einfach Schöne.“ Das QF sei zeitlos vom Design und Dresden eine wunderschöne Stadt. Natürlich habe man Bedenken angesichts des Pegida-Images von Dresden, gibt Simoner offen zu. „Aber wir hoffen und glauben daran, dass sich die andersdenkende Mehrheit durchsetzt.“ Die Österreicher wollen den Namen QF erhalten, aber im Hotel einige Erneuerungsarbeiten durchführen.

Ganz verabschieden will sich Neumarkt-Investor Arturo Prisco aus Dresden aber nicht. „Ich habe Pläne“, sagt er, „verrate sie aber noch nicht.“ Zur Geburtstagsfeier im QF waren neben Oberbürgermeister Dirk Hilbert auch die Ex-OB Ingolf Roßberg und Helma Orosz gekommen. (SZ/saf)

zur Startseite