Prinzessinnen undercover Die Hoheiten eröffneten am Freitagabend gleich zwei Weinfeste. Die SZ war bei ihrer rasanten Fahrt über die Elbe dabei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Religionswechsel? Zeugenschutzprogramm? Weder noch: Fachmännisch und wetterfest verpackt ging es für die Weinprinzessinnen Anna Bräunig (vorne) und Ivonne Feistel am Freitagabend mit dem Boot über die Elbe von Weinfest zu Weinfest. Der einzige, der dabei auf der Strecke blieb, war der Grauburgunder. © Claudia Hübschmann Religionswechsel? Zeugenschutzprogramm? Weder noch: Fachmännisch und wetterfest verpackt ging es für die Weinprinzessinnen Anna Bräunig (vorne) und Ivonne Feistel am Freitagabend mit dem Boot über die Elbe von Weinfest zu Weinfest. Der einzige, der dabei auf der Strecke blieb, war der Grauburgunder.

Religionswechsel? Zeugenschutzprogramm? Weder noch: Fachmännisch und wetterfest verpackt ging es für die Weinprinzessinnen Anna Bräunig (vorne) und Ivonne Feistel am Freitagabend mit dem Boot über die Elbe von Weinfest zu Weinfest. Der einzige, der dabei auf der Strecke blieb, war der Grauburgunder.

Wäre man ein Schelm, man könnte beim Anblick der Weinprinzessinnen, die gleich in das Boot der Feuerwehr vor dem Wassersportzentrum Radebeul steigen werden, an ein ganz anderes, gesellschaftlich viel brisanteres Thema als an Wein denken – so vermummt, wie die Damen sind. Die langen, bis zu den Knien verhüllenden Feuerwehrjacken, die salopp um den Kopf geschlungenen Tücher und die dunklen Sonnenbrillen haben jedoch einzig und allein den Zweck, die Weinhoheiten trocken, warm und vor allem mit gut sitzenden Flechtfrisuren und intaktem Make-up vom Radebeuler an das Meißner Ufer zu bringen. Doch von vorn.

Am Freitagabend fiel der Startschuss für die Weinfeste in beiden Städten. Als Weinprinzessinnen für das gesamte Anbaugebiet mussten Ivonne Feistel und Anna Bräunig sich natürlich auf beiden Festen sehen lassen. Mehr noch: sie eröffnen. Ihre königliche Vorgesetzte Daniela Undeutsch kämpft ja gerade in Mainz, also am Rheinufer, um deutsches Weingold.

Umso schnell wie möglich von einer Stadt in die andere zu gelangen, setzten die Veranstalter in diesem Jahr wieder auf den Seeweg – beziehungsweise Flussweg – über die Elbe. Die SZ war den Prinzessinnen in einem Boot der DLRG dicht auf den Fersen.

Bootsführer ohne Führerschein

Und das startet bereits um 17 Uhr in Meißen, um den hoheitlichen Tross in Empfang zu nehmen. Eine Dreiviertelstunde braucht das kleine Boot bis nach Radebeul, über weite Strecken souverän gelenkt vom neunjährigen Tobi, der zwar erst in sieben Jahren seinen Bootsführerschein machen darf, aber etwas Üben kann ja nicht schaden. Die am Elbufer stehenden Fischreiher sollen an dieser Stelle übrigens die einzige subtile Anspielung auf eine mögliche Seekrankheit der Passagiere sein – die Elbe liegt so ruhig vor dem Boot wie ein Spiegel.

In Radebeul heißt es dann erst einmal: warten. Und warten. Und nervös auf den Zeitplan schauen. Denn schon um 19Uhr soll die Eröffnung in Meißen beginnen. Die Weinprinzessinnen werden jedoch erst 20Minuten vorher am Quai abgeliefert. Viel Zeit für Förmlichkeiten bleibt da nicht, die jungen Frauen werden sogleich wasser- und winddicht verpackt und mit Rettungswesten sicher verschnürt. Über den schwankenden Steg geht es dann auch schon auf das Boot der Feuerwehr – und das in hohen Schuhen und mit großen Weinkelchen in Händen, deren Grauburgunderpegel an diesem Tag schon einmal höher waren. Zumindest für eines bleibt vorher aber Zeit: unter großem Gelächter und mit der nötigen Selbstironie ein Foto der kuriosen Aufmachung zu schießen.

Weder Wind noch Wasser und erst recht nicht Fischreiher halten das Boot der Prinzessinnen danach auf, den Weg nach Meißen in Rekordzeit von einer halben Stunde zu schaffen. Da bleibt das Rettungsboot – obwohl wieder in Händen eines ausgewachsenen DLRGlers – schnell im Fahrwasser zurück. Zu retten gibt es ohnehin nicht viel.

Nicht einmal die Frisuren der Hoheiten. Die haben die stürmische Fahrt unbeschadet überlebt, genau wie die gute Laune. „Werden wir jetzt eigentlich auch wieder ausgezogen“, fragt Ivonne Feistel, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hat. Sie bekommt mehr als sie sich wahrscheinlich gewünscht hat, denn sie wird schnell überzeugt, dass auch ihre eigene Fleecejacke nicht sein muss. Sieht halt doch schöner aus, eine Weinprinzessin nur im Dirndl, ohne störende Abdeckung.

Das passt dann auch wieder perfekt in die Zeit, wurde doch gerade an einem anderen Fluss – der Isar – so ein ähnliches Fest verzapft, Pardon: o’zapft. Zeit, darüber nachzudenken, haben Ivonne Feistel und Anna Bräunig nicht, denn das Weinfest ruft. Und außerdem, wie sieht das denn aus, so ein leerer Kelch?

zur Startseite