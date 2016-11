Prinzenbesuch im Pückler-Park Asfa-Wossen Asserate hat sich ein Bild von Machbubas Grab in Bad Muskau gemacht – und will diese nun verschönern.

Cord Panning, Prinz Asfa-Wossen Asserate und Solomon Wonbayehu Ayele (von links) entzünden eine Kerze am Grab von Machbuba. © Joachim Rehle

Es ist kalt und neblig am Donnerstagmorgen in Bad Muskau. Trotzdem hat sich auf dem evangelischen Friedhof eine kleine Gruppe am Grab von Machbuba versammelt. Jener Sklavin, die von Fürst Pückler von einer Orientreise nach Muskau mitgebracht worden ist. Anlass ist der Besuch von Prinz Asfa-Wossen Asserate in der Pücklerstadt. Nachdem das Mitglied des äthiopischen Kaiserhauses tags zuvor einen gut besuchten Vortrag über die Geschichte seines Heimatlandes gehalten hat, stand noch ein Besuch des Friedhofs auf dem Programm. Schließlich hat Asfa-Wossen Asserate, der im Hauptberuf Unternehmensberater, Bestsellerautor und politischer Analyst ist, vor mehr als zwanzig Jahren den Verein Orbis Aethiopicus gegründet. Dieser hat sich die Erhaltung und Förderung der äthiopischen Kultur zur Aufgabe gemacht hat.

Nach dem Entzünden einer Kerze hat Asfa-Wossen Asserate deshalb auch gleich eine Idee, wie die äthiopische Herkunft Machbubas am Grabmal deutlicher herausgestellt werden könnte. Mit einem äthiopischen Kreuz, das im Vergleich zu einfachen Kreuzen hiesiger Kirchen um verschiedene Verzierungen – darunter zumeist ein Kreis – erweitert worden ist. Er verspreche, ein solches für das Grab zu stiften, sagt Asfa-Wossen Asserate. Das Kreuz sei in Äthiopien nicht nur ein religiöses sondern auch ein nationales Symbol. Die evangelische Kirche müsse aber zustimmen, ergänzt Parkdirektor Cord Panning. Er begrüßt die Idee von Prinz Asfa-Wossen Asserate. So ende das Schicksal Machbubas nicht in Europa und es werde eine ideelle Verbindung zurück nach Äthiopien geschaffen.

Aktuell könne die Herkunft auch als sudanesisch oder ägyptisch umgedeutet werden, meint Kerstin Volker-Saad. Die Ethnologin forscht zu Pücklers Orientreisen und hat die von ihm besuchten Länder selbst bereist. Machbuba bedeute „meine Geliebte“ und sei als Bezeichnung von Pückler vermutlich aufgeschnappt worden. Der eigentliche Name des Mädchens sei Ajiamé. Zusätzlich zu dem Kreuz könne noch eine Tafel in der äthiopischen Amtssprache Amharisch aufgestellt werden. Vielleicht passiert das bereits im Sommer nächsten Jahres. Denn Asfa-Wossen Asserate hat einen weiteren Besuch in Bad Muskau angekündigt. Dann wolle er sich auch den Park anschauen. Dazu ist bei seinem aktuellen Besuch nämlich keine Zeit gewesen, da der 68-Jährige am Donnerstagvormittag bereits wieder abgereist ist. Zu dessen Vortrag mit dem Titel „Machbubas Heimat – Vom Äthiopischen Kaiserreich ins 21. Jahrhundert“ am Abend zuvor seien knapp 100 Zuhörer gekommen, sagt Cord Panning.

Prinz Asfa-Wossen Asserate ist Mitglied des äthiopischen Kaiserhauses und Großneffe des letzten Kaisers Haile Selassie. Er besuchte die deutsche Schule in Addis Abeba, studierte in Tübingen und Cambridge Jura, Volkswirtschaft und Geschichte und besitzt seit 1981 die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft 1991 darf er Äthiopien wieder besuchen. Für seine Verdienste als Vermittler zwischen den europäischen und afrikanischen Kulturen ist ihm Anfang Oktober das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden.

