Prinz Pitt und Prinzessin Helena regieren die Wittichenauer Kinderschar

Das neue Prinzenpaar in der CSB-Kita in Wittichenau sind Prinz Pitt (in Blau) und Prinzessin Helena (Bildmitte). Unterstützung erfahren die beiden von Hofmarschall Till Manka (2.v.r.) und den beiden Pagen Selina Korch (rechts) und Isabel Beckel (links). Foto: Silke Richter

Der Karneval ist in Wittichenau gelebte Tradition, mit der schon die Jüngsten aufwachsen. Dazu gehört auch die Wahl eines neuen Kinder-Prinzenpaares. Die wurde in dieser Woche in der CSB-Kita wie jedes Jahr mit einem kleinen Fest zelebriert.

Die Vorbereitung auf diese Wahl ist, ähnlich wie bei den Erwachsenen, sehr, sehr geheimnisvoll. Kita-Leiterin Simone Posch und ihr Team hüllen sich in Schweigen. Nichts dringt nach außen. Nicht mal hinter vorgehaltener Hand werden die Namen des neuen Prinzenpaares, des Hofmarschalls und der zwei Pagen verraten. So will es das (ungeschriebene) närrische Gesetz.

Die Mädchen und Jungen aus der Vorschulgruppe konnten am Tag der Wahl ihre Anspannung nur schwer verbergen. Aufgeregt rutschten sie auf ihren Stühlen hin und her. Gut, dass das Faschingsprogramm Abwechslung bringt und die Ungeduld etwas in den Hintergrund drängt. Nach mehrfachen schmetternden Helau-Rufen wurde getanzt, gesungen und in die Hände geklatscht. Plötzlich stürmen in die Festgesellschaft zwei völlig Verrückte, wie Kita-Leiterin Simone Posch die beiden Kobolde bezeichnete. Sie wollen die Stimmung bis zur Wahl noch einmal so richtig in die Höhe treiben. Mit Zaubertricks und lustigen Späßen gelingt das auch. Dann erreichte die Spannung ihren Höhepunkt.

In der Beschreibung wiedererkannt

Der zukünftige Prinz ist blond, liebt es, mit der Eisenbahn zu spielen, hat eine kleine Schwester und war früher immer ein Mittagskind. Pitt Rohark reißt seine Augen plötzlich ganz weit auf. Der Junge klatscht begeistert in die Hände, als er sich in dieser Beschreibung selbst erkennt. Die Frage, ob er der Prinz sein möchte, beantwortete er klar und deutlich mit einem „Ja“.

Der neue Regent braucht aber freilich auch noch eine Prinzessin an seiner Seite. Seine „Zukünftige“, so erfährt Prinz Pitt I., hat schöne Haare, tanzt gerne, ist kürzlich mit ihren Eltern in ein neu gebautes Haus gezogen und ist in ihrer Kindergartengruppe das jüngste Vorschulkind. Ob das jedoch reicht, um den frisch gewählten Prinzen davon zu überzeugen, dass Helena Kreuz die Richtige an seiner Seite sein würde? Prinz Pitt nimmt die Wahl seiner Prinzessin äußerst wohlwollend zur Kenntnis.

Das Prinzenpaar freut sich auf die bevorstehende „Action“, wie Simone Posch die kommenden Faschingstage beschreibt. Unterstützung erfahren die beiden dabei von Hofmarschall Till Manka und den Pagen Selina Korch und Isabel Beckel.

