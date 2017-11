Prinz Karneval übernimmt Niesky Die fünfte Jahreszeit hat begonnen – mit Tanz, Gesang, Spaß und einem Jubiläum.

Der kleine Hofstaat von Prinz Karneval und seiner Prinzessin vor dem Rathaus Niesky. © Rolf Ullmann

Schlechtes Wetter, gute Stimmung: Der kleine Hofstaat von Prinz Karneval und seiner Prinzessin haben am 11.11, 11.11 Uhr, vor dem Rathaus Niesky gewartet, um den Auftakt zur 35. närrischen Saison des Karneval Clubs Niesky zu begehen. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann übergab den Stadtschlüssel an das Prinzenpaar Jürgen und Denise sowie an das Kinderprinzenpaar Ben und Beatrice. Die Teenie- und Kinderfunken tanzten auf der Muskauer Straße und bei der Hymne des Clubs schunkelten Hofstaat sowie Zuschauer gemeinsamen. Mit einem kleinen Programm gab der Club einen Vorgeschmack auf die Abendveranstaltung im Bürgerhaus. Für das leibliche Wohl gab es Pfannkuchen und Glühwein Am Abend ging es dann im Bürgerhaus richtig zur Sache, mit neuen Tänzen und Sketchen.

Aber nicht nur in Niesky begann die närrische Saison, auch in Groß Düben, Rietschen und Bad Muskau haben die Faschingsvereine das Zepter übernommen. (szo/tc)

