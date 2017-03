Primelstimmung auf dem Lingnermarkt Mit steigenden Temperaturen kommen auch mehr Besucher. Die wollen Frühlingsfarben.

Hauptsache bunt: Frühlingsblüher gehen momentan weg wie nichts. Gärtnermeister Andreas Schulze zieht sie in Gohlis groß und verkauft sie auf dem Lingnermarkt. © C. Juppe

Die Nacht war kurz für Andreas Schulze. Um vier Uhr klingelt der Wecker des Gärtnermeisters aus Gohlis. Schon am Donnerstag hat er mit drei Kollegen Primeln, Stiefmütterchen und Hornveilchen in Containern auf seinen Lkw geladen, Obst und Gemüse in Kisten verpackt. Nur so schafft er es, freitags um sechs Uhr morgens auf dem Lingnermarkt zu sein. Zwei Stunden sind nötig, um das Angebot aufzubauen. Schließlich wollen die ersten Kunden nicht suchen müssen. „Seit zwei Wochen wollen alle Frühblüher kaufen, das ist gut. Obwohl das Wetter noch nicht richtig mitspielt“, sagt Schulze. Mit Grauen denkt er an das Frühjahr 2013. Aufgrund der Kälte wollte keiner Primeln und Stiefmütterchen. Er musste Tausende Pflanzen wegwerfen.

„Ich bin seit Anfang an auf dem Lingnermarkt und schätze die Atmosphäre hier. Die Leute fragen, woher das Obst kommt, und wollen Tipps, wie man Gemüse-Jungpflanzen richtig setzt“, sagt der 45-Jährige. Die Stammkunden schätzen die Frische des Angebotes. „Während nach der Wende keiner mehr hiesiges Obst und Gemüse wollte, sind regionale Produkte heute der Renner“, sagt der Gärtner. Derzeit muss er für frische Früchte noch auf den Kaditzer Großmarkt fahren. Doch ab Mai bietet er eigene Gurken und Tomaten an. Bis gegen 16 Uhr bleibt er auf dem Markt, dann wir abgebaut.

Der Lingnermarkt ist der größte der Dresdner Wochenmärkte. Betrieben wird er wie neun andere in Dresden von der deutschen Marktgilde im Auftrag der Stadt. „Jeder hat dabei sein eigenes Flair, der auf dem Alaunplatz wird gern von jungen Familien genutzt“, sagt Brigitte Weigel, die Dresdner Niederlassungsleiterin. Derzeit muss sie einige Lücken schließen, denn einige Händler geben altershalber auf. Neue kommen nicht in gleichem Umfang dazu. „Die Bereitschaft, zehn Stunden bei Wind und Wetter draußen zu stehen, geht zurück“, sagt Weigel. Zwar hat sie viele Bewerber aus dem Imbissbereich. Doch die Markt-Mischung muss stimmen. „Feinkost, Fisch und Käse bieten heute nur noch wenige an. Das ist schade,“, weiß die Marktleiterin. Doch um die Zukunft der Märkte hat sie keine Sorge. „Viele Anbieter haben Stammkunden, die das Flair des direkten Einkaufens schätzen.“

