Prima Klima Besucher und Mitarbeiter der Landesbühnen können aufatmen – dank einer neuen Technik.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nur noch wenige Teile der neuen Lüftungsanlage stehen auf dem Hof der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. © Arvid Müller Nur noch wenige Teile der neuen Lüftungsanlage stehen auf dem Hof der Landesbühnen Sachsen in Radebeul.

Intendant Manuel Schöbel und Bauleiterin Birgit Schüler besprechen die letzten notwendigen Arbeiten.

Noch liegen einige wenige Teile der neuen Lüftungsanlage auf dem Hof der Landesbühnen, noch wird im Haus renoviert und gemalert. „Doch am 1. September, zur ersten Aufführung des ,Weißen Rössls‘, werden die Zuschauer im neuen Ambiente begrüßt und nichts mehr sehen von dem, was hier los war“, versichert Intendant Manuel Schöbel. Und dann können sich alle Mitarbeiter des Hauses wieder zu hundert Prozent ihren eigentlichen Aufgaben widmen, sagt er voller Vorfreude.

Derzeit gleicht das Theater eher einer Baustelle: Das Foyer wurde gesperrt – für die Verlegung der Lüftungsrohre. Geht man durch das Haus, muss man aufpassen, den Arbeitern nicht im Weg zu stehen. Denn alles muss pünktlich fertig sein.

Die neue Klimatechnik sei dringend notwendig gewesen: Bessere Luft – das wünschten sich Besucher und Mitarbeiter. „Auf der Studiobühne war es nach zwei Stunden schon so warm, dass man es fast nicht mehr aushielt“, erzählt Schöbel. Doch von nun an gleiche das Klima einer Oase im Sommer und ist im Winter wie gewohnt. „Zu Spielzeitbeginn wird alles picobello sein“, betont er. Und eine besondere Nachricht hat der Intendant auch für die Schulkinder: „Es ist ab jetzt nicht mehr heiß, jetzt ist es sauerstoffreich“, wenn am 14. September das Lieblingsstück der Kinder „Aschenbrödel“ startet.

Das gesamte Haus vom Foyer über Bühnen, Arbeitsräume bis hin zu den Sanitäranlagen werde nun mit frischer Luft versorgt. Für ein Musiktheater wie die Landesbühnen seien optimale klimatische Verhältnisse besonders wichtig, erläutert der Intendant. Etwa für die Instrumente, die eine bestimmte Luftfeuchte benötigen. Oder auch für die Ausbreitung der Schallwellen – die Akustik ist ganz wichtig.

Die erste große Bewährungsprobe müsse die neue Anlage am 23. September zum Tag der offenen Tür – dem Theaterfest zur Spielzeiteröffnung – bestehen. Von 15 bis etwa 23 Uhr bewegen sich im Foyer auf engstem Raum etwa 400 Menschen, sagt Schöbel. Dann könne die Anlage ihre Kraft und Wirksamkeit beweisen.

Die Planung der Anlage begann nach Fertigstellung des Werkstattgebäudes im April 2016. Startschuss für die sichtbaren Bauarbeiten war Ende Mai dieses Jahres. Der Intendant ist froh und seinen Mitarbeitern, den Firmen sowie dem Freistaat Sachsen dankbar, dass die Bauarbeiten so reibungslos und ohne Zeitverzögerung in der Sommerpause abliefen. Denn wie bei jedem Bauvorhaben gab es auch diesmal unvorhergesehene Ereignisse. „Wir haben auch unsere Überraschungseier gefunden“, verrät Schöbel. Die Probleme konnten jedoch alle bewältigt werden, sagt er erfreut. „Man öffnet Dinge, die sonst verschlossen sind.“ So wurden zum Beispiel beim Einsetzen des Klimagerätes vom Dach aus Schäden in der Abdichtung und der Fassade entdeckt, die beseitigt werden mussten. „Doch aufgrund sehr guter Bauunterlagen und schneller Entscheidungen kam es nie zu einem Baustopp“, betont Schöbel.

Die gesamten Baumaßnahmen kosteten den Freistaat 736 000 Euro – und den Mitarbeitern hohen Einsatz. So musste beispielsweise die gesamte Beleuchtungs- und Tontechnik neben dem Spielbetrieb ein- und wieder ausgebaut werden. Besonderen Anteil zum Gelingen dieses Projektes habe dabei die Bauleiterin im Haus, Birgit Schüler, gehabt, sagt der Intendant.

